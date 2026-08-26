El Al-Hilal saudí cerró el fichaje de la estrella del Aston Villa, Ollie Watkins, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, dijo a través de su cuenta en "X": "Última hora: ahora, el Al-Hilal ha alcanzado un acuerdo sobre todos los detalles del fichaje para incorporar a Ollie Watkins, aquí vamos".

Y añadió: "Detalles exclusivos: el Aston Villa ha aceptado ahora la última oferta de 58,4 millones de euros más 2 millones de euros en variables por el delantero inglés. Luz verde del Aston Villa y el jugador viajará a Arabia Saudí esta semana".

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El Al-Hilal se había movido durante los últimos días para incorporar a Watkins, en el marco de su búsqueda de un nuevo delantero para reforzar su línea de ataque, especialmente con la continuidad del estado de incertidumbre en torno al futuro del francés Karim Benzema con el equipo, pese a que el jugador confirmó su deseo de continuar.



