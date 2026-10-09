El Al-Fateh deja en la estacada a Salami y el técnico marroquí se enfrenta a la amarga verdad

Jamal Sellami, director técnico del Al-Fateh saudí, reconoció que su equipo sufre problemas tanto futbolísticos como mentales, tras la abultada derrota ante el Al-Ahli por un contundente 4-0, en el partido que los enfrentó en la octava jornada de la Roshn Saudi League, en lo que supuso un debut decepcionante al frente del conjunto.

Sellami, en declaraciones posteriores al encuentro, afirmó que el Al-Fateh no estuvo al nivel exigido en las distintas líneas, señalando que superar esta derrota requiere un gran trabajo, y explicó: "Les pedí a los jugadores, ante todo, disputar el partido con espíritu competitivo, pero nos faltaron muchas cosas, y necesitamos hacer un gran esfuerzo para corregir el rumbo del equipo tanto en lo futbolístico como en lo mental".

El entrenador marroquí añadió que la falta de concentración repercutió negativamente en el rendimiento de sus jugadores, después de que el equipo encajara 4 goles y sus futbolistas recibieran 4 amonestaciones, subrayando que la mayoría de estos errores podrían haberse evitado.

Sellami también apuntó a lo limitado de las opciones de las que disponía durante el partido, considerando que la falta de elementos a los que recurrir para introducir cambios aumentó la dificultad para manejar el desarrollo del encuentro, en un momento en el que el Al-Fateh necesita revisar su rendimiento y trabajar para subsanar sus carencias con rapidez.