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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

El Al-Faisaly devuelve a En-Nesyri al once del Ittihad: esta es la situación de Wijnaldum

Al-Faisaly vs Al Ittihad
Al-Faisaly
Al Ittihad
1ª División
Y. En-Nesyri
G. Wijnaldum
Arabia Saudí
Marruecos
Países Bajos

"El Decano" busca su quinta victoria

El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, regresó al once titular para el partido ante el Al-Faisaly en la Liga Roshn saudí.

El Al-Ittihad visita al Al-Faisaly, este viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah, en la séptima jornada de la Liga Roshn.

El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, anunció el once titular para el encuentro, en el que estuvo presente En-Nesyri junto al nigeriano George Ilenikhena en el centro del ataque.

Por su parte, Wissing decidió aplazar la participación del recién llegado holandés Georginio Wijnaldum, dejándolo en el banquillo, y apostó por la dupla del senegalés Dion Lopy y el colombiano Richard Ríos en el centro del campo.

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El Al-Ittihad busca mantener sus resultados positivos en la liga saudí, ya que es el único que no ha sufrido ninguna derrota hasta ahora, junto al Al-Khaleej, tras disputarse 6 jornadas.

El "Decano" ocupa el cuarto puesto de la clasificación con 14 puntos, cosechados en 4 victorias y dos empates, a un solo punto del trío de cabeza: Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Qadsiah, respectivamente.

Por su parte, el Al-Faisaly no ha logrado ninguna victoria en la Liga Roshn desde su ascenso, ya que ha empatado en 3 partidos y ha perdido otros tantos, para ocupar el decimoséptimo puesto y penúltimo de la clasificación con 3 puntos.

El once del Al-Ittihad fue el siguiente:

  • Portería: Predrag Rajković
  • Defensa: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Hassan Kadesh - Faris Abdi
  • Centro del campo: Ahmed Al-Ghamdi - Dion Lopy - Richard Ríos
  • Ataque: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri - George Ilenikhena
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