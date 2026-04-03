El Al-Ahly da su visto bueno a la marcha de su jugador a España

La afición del Al Ahly espera con interés el futuro de uno de los jugadores más destacados del equipo, ahora que está a punto de emprender una experiencia en el extranjero que podría abrirle las puertas del fútbol profesional europeo.

Según ha revelado el sitio web egipcio «FilGoal», la directiva del Al Ahly ha dado el visto bueno al traspaso del jugador Bilal Attia al Racing Santander español al término de la presente temporada, quedando pendiente la formalización oficial del acuerdo tras disputar el equipo los tres partidos que le quedan en el Campeonato Juvenil.

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El informe señala que el Racing de Santander ya había mostrado su interés por fichar a Attia anteriormente, pero las negociaciones se interrumpieron antes de reanudarse recientemente con éxito.

El jugador había realizado una prueba con el Hannover alemán y participó con la selección egipcia sub-17 en el Mundial de Catar, antes de quedar eliminado en los octavos de final ante Suiza.

Con este paso, el Al Ahly continúa con su política de apoyar a sus jóvenes talentos y ofrecerles oportunidades de profesionalizarse en el extranjero para adquirir experiencia y perfeccionar sus habilidades en las ligas europeas.

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