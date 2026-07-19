El Al-Ahli saudí negocia con fuerza para fichar a una estrella de la selección marroquí este verano.

En los últimos días se había especulado con su fichaje por el Al-Ittihad tras su destacada actuación con Marruecos en el Mundial 2026.

Según el periodista Mohamed Al-Bakiri, el conjunto saudí es ahora rival directo del Unión para fichar a Ezzedine Ounahi, centrocampista de Marruecos y del Girona, en este mercado estival.

Ounahi ayudó a que los «Leones del Atlas» llegaran a cuartos de final, antes de caer 0-2 ante Francia. Además, marcó dos goles en la victoria 3-0 sobre Canadá en octavos, demostrando su talento en grandes escenarios.

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El Al-Ahly no es el único interesado: el Ajax y otros clubes europeos también siguen al jugador. La entrada del equipo saudí añade un nuevo giro a la operación, ya que busca reforzar el centro del campo con un futbolista de nivel internacional.

El Al-Ahly lo considera el reemplazo ideal de Frank Kessié, quien rechazó renovar.