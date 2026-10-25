Una fuente cercana a la nueva directiva del club saudí Al Ahli negó la veracidad de las informaciones que circulan sobre unas negociaciones del club con varios nombres para ocupar el cargo de director deportivo.

La fuente declaró en unas declaraciones exclusivas a "Kooora": "No es en absoluto cierto que el club esté negociando con algunos de los nombres que circulan; este asunto carece por completo de veracidad".

Y añadió: "Es totalmente imposible que nombres rodeados de sospechas de corrupción entren entre los candidatos al cargo, pues la directiva y el director ejecutivo sitúan los más altos estándares de transparencia e integridad a la cabeza del proceso de búsqueda y selección del nuevo director deportivo".





La directiva del Al Ahli confirmó hace dos días que lleva a cabo el proceso de búsqueda del director deportivo con el más alto grado de profesionalidad y rigor, y que no se precipitará en fichar a un simple nombre, sino que el proceso de selección se somete a los más altos estándares profesionales sin prisas, velando por la historia, el presente y el futuro del club.

Osama Hawsawi, director deportivo interino del club saudí Al Ahli, había presentado su dimisión oficial de su cargo el pasado 27 de septiembre, tras solo 24 días desde su nombramiento, y el club busca actualmente a un nuevo director deportivo.



