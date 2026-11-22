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El Ajax logró este domingo una cómoda victoria en la Eredivisie. Se impuso con suma facilidad al ADO Den Haag en el Johan Cruijff ArenA (3-0). Con el triunfo, el equipo de Míchel Sánchez vuelve al segundo puesto, a un punto del PSV.

En el once inicial del Ajax había una ausencia especialmente llamativa: Maarten Paes ocupó la portería en lugar de Marc ter Stegen. «Marc ha tenido algunos problemas esta semana, porque volvió con molestias del periodo de selecciones. Solo participó en un entrenamiento y no se sentía al cien por cien», explicó antes del partido el técnico español a ESPN.

Pronto quedó claro que sería una tarde sencilla para los hombres de Míchel. El ADO se replegó y esperaba resistir el mayor tiempo posible, pero su plan se vino abajo a los tres minutos.

Tras una rápida jugada iniciada por Oscar Gloukh, el balón llegó a los pies de Klaassen. El «Míster 1-0» puso el 1-0 con contundencia. Un revés para Maurice Steijn, que regresaba como entrenador a la Eredivisie precisamente ante el Ajax.

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Antes del cuarto de hora, el Ajax duplicó su ventaja. El balón pasó por Tolu Arokodare y Klaassen antes de llegar a la carrera de Jorthy Mokio, que se encontró de pronto solo ante la portería. El centrocampista no dudó y colocó el balón en la esquina inferior derecha: 2-0.

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El ADO había concedido los goles con demasiada facilidad y su situación se volvió aún más complicada cuando Matteo Waem fue expulsado con tarjeta roja. El defensa cometió una falta muy leve sobre Tolu, que se había escapado y se dejó caer con facilidad. Un duro golpe para el ADO, sobre todo porque poco antes le habían anulado un gol por fuera de juego.

El Ajax sentenció el partido antes del descanso. Klaassen fue el más atento para rematar un centro de Lucas Rosa y envió el balón más allá del guardameta Kilian Nikiema, que no estuvo afortunado en la acción: 3-0.

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En la segunda mitad pasó poco más en Ámsterdam. El Ajax ya tenía los tres puntos en el bolsillo y el encuentro parecía más bien un amistoso. Tolu, Yves Bissouma y el suplente Steven Berghuis aún dispusieron de ocasiones. Este último golpeó la parte exterior del poste.

Sin embargo, la victoria del Ajax quedó empañada al final del partido, cuando Mokio chocó con fuerza con Sekou Sylla. El joven belga recibió un fuerte golpe de su rival y abandonó el campo con mucho dolor y ayudado por otras personas . No ocurrió nada más en los diez minutos siguientes. Fue, por tanto, un regreso decepcionante para Steijn con el ADO y una tarde satisfactoria para el Ajax, que vuelve a ser segundo en la Eredivisie.