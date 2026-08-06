«El Ajax ve en un hombre de 10 millones de euros una importante alternativa a Noa Lang»

El Ajax se plantea acelerar la llegada de Noah Adedeji-Sternberg. El extremo de 21 años del KRC Genk figura de nuevo, según el periodista de fichajes Sacha Tavolieri, como posible sustituto de Mika Godts, que está claramente en el punto de mira del Paris Saint-Germain.

Adedeji-Sternberg parecía inicialmente camino del Club Brujas, pero el club puntero belga ya ha elegido a otro atacante de banda. Blauw-Zwart ha alcanzado un acuerdo con el RCD Mallorca para la llegada de Jan Virgili y, por tanto, se retira de la puja por el jugador del Genk.

Según se informa, el Club Brujas pagará alrededor de doce millones de euros por el español de veinte años. Virgili viaja a Bélgica para someterse al reconocimiento médico y después podrá firmar un contrato hasta mediados de 2030 en el Jan Breydelstadion.

Con ese movimiento, el camino queda más despejado para que el Ajax lance su ofensiva por Adedeji-Sternberg. «Uno a seguir de cerca», escribe Tavolieri sobre el interés del conjunto de Ámsterdam, que ya había sido vinculado anteriormente al velocísimo belga.

Según se informa, el Genk pide alrededor de diez millones de euros por Adedeji-Sternberg. El belga disputó la pasada temporada 37 partidos oficiales, en los que marcó una vez y dio tres asistencias.

Adedeji-Sternberg puede desempeñarse tanto en la banda izquierda como en la derecha. Por ello encaja en el perfil del atacante que busca el Ajax si Godts acaba marchándose a París.

Según De Telegraaf, el PSG prepara una oferta mejorada de entre 50 y 55 millones de euros por Godts. Una primera propuesta de cuarenta millones de euros más cinco millones de euros en bonus fue rechazada de forma tajante por el Ajax.

El Ajax estaría apuntando a un traspaso de entre 60 y 65 millones de euros. Para sacar el máximo de las negociaciones, el club de Ámsterdam ha recurrido a la ayuda del agente portugués de primer nivel Jorge Mendes.

Godts ya habría alcanzado un acuerdo personal con el PSG para un contrato hasta mediados de 2031 o 2032. Además de Adedeji-Sternberg, también se menciona a Noa Lang como posible recambio, pero el atacante del Napoli es mucho más caro, con un precio de alrededor de 25 millones de euros.