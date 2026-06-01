«El Ajax va a ganarle la partida al Marsella, al Oporto y al Mónaco, y está a punto de cerrar su primer fichaje»

Según Diario SPORT, el Ajax está a punto de fichar a Roony Bardghji. El FC Barcelona quiere cerrar el traspaso antes del 30 de junio.

Llegó el verano pasado del FC Copenhague por 2,5 millones de euros y, en su primer año, jugó 21 partidos en LaLiga.

El extremo derecho de veinte años, que actuó sobre todo como suplente, marcó un gol y dio una asistencia con la camiseta azulgrana.

El club aún confía en el delantero nacido en Kuwait y planea cederlo; el Ajax es el destino más probable, aunque también se valora una venta con cláusula de recompra.

Jordi Cruyff ya se interesó por el extremo hace unos meses. Sin embargo, el Ajax no es el único club interesado.

El diario deportivo menciona también a Juventus, Olympique de Marsella, Real Betis, Celta de Vigo, Porto, AS Mónaco y VfB Stuttgart como posibles destinos, aunque Ajax parte como favorito.