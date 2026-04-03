El Ajax trae a los Países Bajos al hijo de un jugador de fama mundial para la Future Cup

Enzo Cazorla, el hijo de dieciséis años del internacional español Santi Cazorla, ha sido invitado por el Ajax a participar en la Olympia Future Cup. Con el «Future United» se enfrentará al equipo sub-17 del club de Ámsterdam.

El Future United es un equipo formado por jugadores del FC Volendam, el Como 1907, el Club León, el Barranquilla, el CF Pachuca, el Gamba Osaka y el Real Oviedo. Se trata de clubes con los que el Ajax colabora estrechamente.

Debido a la situación actual en Oriente Medio, los dos jugadores del Sharjah FC que habían sido invitados no podrán acudir a la Future Cup.

En el pasado, el Ajax solía optar por invitar a un club asociado específico. El club de Ámsterdam está ansioso por ver cómo funciona este nuevo concepto.

Los jóvenes talentos invitados tendrán la oportunidad de demostrar su valía frente a rivales de la talla del Real Madrid, el París Saint-Germain o el Bayer 04 Leverkusen.

Entre otros, Cazorla junior (Real Oviedo) podrá verse durante el fin de semana de Pascua en el complejo deportivo De Toekomst. Está deseando que llegue el momento. «No estoy aquí por mi padre, sino porque he trabajado muy duro en los últimos años. Sería genial marcar un gol o dar algunas asistencias».

El jovencísimo Cazorla juega en el mismo club que su padre, quien, a sus 41 años, sigue en activo en LaLiga. El 81 veces internacional jugó en el pasado, entre otros, en el Arsenal y el Villarreal.