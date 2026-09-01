El Ajax suma, además de Adingra, otro extremo izquierdo: el reconocimiento médico ya está previsto

Ajax se toma muy en serio el fichaje de Leo Salazar Hinojosa, según informa Mike Verweij en nombre de De Telegraaf. El club de Ámsterdam quiere llevar al extremo izquierdo de diecinueve años del Espanyol B a Países Bajos, en un primer momento para el Jong Ajax.

Salazar debe tener tiempo en el Jong Ajax para seguir desarrollándose y dar finalmente el salto al primer equipo. Fuentes en España informan a De Telegraaf de que Ajax está trabajando en una cesión para el joven atacante, una fórmula del gusto del director técnico Jordi Cruijff.

Con ello, el club de Ámsterdam no solo quiere ampliar sus opciones en la banda izquierda a corto plazo, sino también de cara al futuro. En ese sentido, Salazar está considerado claramente como un talento a largo plazo, mientras que Ajax trabaja al mismo tiempo en un refuerzo que pueda incorporarse de inmediato al primer equipo.

La máxima prioridad pasa actualmente por cerrar la llegada de Simon Adingra. El atacante de 24 años del Sunderland debe llegar a Ámsterdam en calidad de cedido y dentro de la plantilla es visto como el sustituto de Mika Godts.

Según Verweij, Ajax tendría que desembolsar un total de 3,8 millones de euros entre salario y cantidad de la cesión por Adingra en caso de acuerdo. Además, el director técnico Jordi Cruijff intenta incluir en la operación una opción de compra de, según se informa, dieciséis millones de euros.

Para la llegada de Salazar, Ajax ya ha reservado mientras tanto espacio para un reconocimiento médico, de modo que pueda actuar con rapidez en cuanto los clubes implicados den su autorización.

Además, Ajax también busca reforzar la defensa. Thilo Kehrer, del AS Monaco, está claramente en el punto de mira como central diestro y experimentado, y las conversaciones entre ambos clubes sobre una posible cesión simple ya están en marcha. Según Foot Mercato incluso ya existe un acuerdo al respecto entre Ajax y Monaco.