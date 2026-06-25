«El Ajax sorprende y ficha a Ter Stegen del FC Barcelona»

El Ajax está a punto de fichar a Marc-André ter Stegen. Según AS, Jordi Cruijff ha acordado con el Barça su cesión.

Se desconoce si incluye opción de compra. De no ser así, el alemán regresará a España en 2025, cuando vence su contrato con el Barça.

Ter Stegen (34) arrastra lesiones recurrentes: el curso pasado se perdió medio año por un problema de espalda y, en enero, solo jugó dos partidos con el Girona por una rotura del isquiotibial.

La presencia de Míchel, con quien ya trabajó en el Girona, habría sido decisiva en su elección.

Pese a sus lesiones, Cruijff lo ve como el portero ideal. Queda por resolver su alto salario: unos 15 millones de euros al año.

Antes se había vinculado a Ter Stegen con el Ajax, que también sonó para fichar a Yann Sommer. El suizo, libre de traspaso, dejará el Inter para firmar con el Club Brugge.

Vitezslav Jaros fue portero titular del Ajax la temporada pasada hasta que se lesionó y Maarten Paes tomó su lugar. Ahora, la idea es que Ter Stegen lidera la defensa.