El Ajax sigue siendo un gran nombre en Italia: «Pero aquí no reina el miedo»

El Ajax tiene una rápida oportunidad de resarcirse en la fase de liga de la Conference League tras la humillante derrota por 2-1 ante el Hajduk Split del pasado jueves. Esta semana, el Atalanta visita el Johan Cruijff ArenA. ¿Qué pueden esperar los de Ámsterdam del rival italiano, que no hace tanto dominaba en Europa? Voetbalzone habla de ello con el periodista Fabio Gennari, que sigue de cerca al próximo adversario para medios como Prima Bergamo.

Hablar del Atalanta lleva enseguida a pensar en el legendario Gian Piero Gasperini. El actual entrenador de la AS Roma (68 años) dirigió al club de Bérgamo entre 2016 y 2025 y llevó a la modesta entidad a la élite de la Serie A y de Europa. Con Marten de Roon, entre otros, en sus filas, el equipo logró por primera vez en su historia una plaza para la Champions League. Su primer éxito europeo llegó en mayo de 2024, cuando conquistó la Europa League a costa del Bayer Leverkusen tras una contundente victoria por 0-3 en la final disputada en el Estadio Aviva de Dublín.

La marcha de un icono del club

Poco después del triunfo europeo, Gasperini decidió despedirse del Atalanta. La directiva eligió a Ivan Juric como sucesor, pero la apuesta no funcionó. El croata, despedido anteriormente por la AS Roma y el Southampton, también fue destituido en el Stadio Atleti Azzurri d'Italia después de apenas unos meses. El Atalanta había caído a la zona media de la Serie A y Juric tuvo un enfrentamiento con la estrella Ademola Lookman durante un partido de Champions League contra el Olympique de Marsella. Ambos tuvieron incluso que ser separados, en unas imágenes desagradables. Poco después, la directiva destituyó a Juric.

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El Atalanta reaccionó rápido y presentó al relativamente joven Raffaele Palladino como nuevo máximo responsable técnico. El entrenador italiano condujo a La Dea al sexto puesto de la Serie A, que le dio una plaza para la Conference League. En la Coppa Italia llegó hasta semifinales y, en la Champions League, el Bayern de Múnich fue muy superior en los octavos de final a lo largo de los dos partidos (1-6 y 4-1). En el encuentro de casa, el Atalanta presionó mucho y jugó asumiendo grandes riesgos, algo que acabó pagándole caro. Pese a ello, Palladino no se arrepintió de su planteamiento ofensivo. «Si tuviéramos que jugar el partido de nuevo, lo haría exactamente de la misma manera. Gracias a esta forma de jugar estamos en las semifinales de la Coppa Italia y competimos bien en la liga».

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Palladino no tuvo una segunda temporada en Bérgamo, ya que el Atalanta optó el pasado verano por el experimentado Maurizio Sarri (67 años), que había dejado huella en clubes como Lazio, Juventus, Chelsea y Napoli. El domingo perdió por 3-2 en su visita al AC Milan, pero, según Gennari, ese resultado no cuenta toda la historia. «El Atalanta atraviesa un buen momento de forma. Pese a la ausencia de varios jugadores importantes, sus tres últimos partidos fueron impresionantes. Nueve goles, un balón al poste y tantas ocasiones creadas que fácilmente podría haber marcado doce o trece tantos en total. Todavía hay algunas cosas que ajustar en defensa, pero va por buen camino. Eso sí, aún necesitará algo de tiempo», subraya el periodista que sigue al Atalanta.

Pasado en el PSV

El Atalanta es, por tanto, un equipo con una notable capacidad goleadora. Parte de esos goles llegan de la mano de Gianluca Scamacca, bastante conocido en los Países Bajos. El delantero, de 27 años y 1,95 metros de altura, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en el PSV hace años. Tras pasar por la Serie A y la Premier League, además de una breve cesión al PEC Zwolle, el espigado punta llegó a Bérgamo en 2023 como el elegido para sustituir a Rasmus Højlund, vendido al Manchester United. Gennari ha quedado impresionado con el exjugador del PSV. «Scamacca marcó recientemente con la selección italiana en la Nations League, después vio puerta contra el Pafos en la Conference League y podría haber anotado muchos más goles. Aunque sus actuaciones no siempre son constantes, Scamacca es un jugador muy importante que ha crecido con el tiempo y ha madurado mucho. Cuando está en buena forma, es un futbolista decisivo».

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Scamacca marcó el pasado jueves poco antes del descanso contra el Pafos, el rival chipriota al que el Atalanta acabó derrotando por 3-1 en casa. Un buen comienzo, por tanto, en la Conference League, mientras que, tras la derrota en San Siro, el equipo ocupa por ahora una posición de mitad de tabla en la Serie A. Sin embargo, la temporada es larga, como bien sabe Gennari. «Clasificarse para Europa e intentar llegar lo más lejos posible en la Conference League. Esos son los dos objetivos de esta temporada que más presentes tienen ahora los aficionados del Atalanta. Para este año, el principal objetivo del club es asegurarse de que el nuevo proyecto técnico tenga un buen comienzo. Los resultados llegarán por sí solos», señala sobre una directiva que no mira únicamente los resultados a corto plazo.

Sarri, curtido en el fútbol italiano, tiene la tarea de devolver la estabilidad deportiva al Atalanta tras un periodo turbulento. Sin embargo, hacer olvidar en Bérgamo y sus alrededores los intensos años de Gasperini es una tarea muy difícil. «La vida sigue», suspira Gennari al hablar de la situación actual del próximo rival del Ajax. «Gasperini decidió marcharse, pese a que la directiva del Atalanta le ofreció un contrato lucrativo. En Bérgamo han vuelto a empezar de cero este año, y eso llevará tiempo. Pero hay confianza», afirma el experto en fútbol italiano, optimista sobre el futuro del actual décimo clasificado de la Serie A.

Por ahora, en el Atalanta solo importa el partido del próximo jueves en los Países Bajos. No hay un amplio historial entre ambos clubes, ya que Ajax y Atalanta solo se enfrentaron en Europa en la temporada 2020/21. Los de Ámsterdam sumaron un punto en Bérgamo (2-2) después de adelantarse rápidamente por 0-2 en la primera parte. En el Johan Cruijff ArenA llegó una derrota por 0-1. Tienen, por tanto, la oportunidad de tomarse la revancha seis años después. «En el Atalanta no hay miedo al Ajax, pero sí respeto. Ese respeto siempre está presente. En la Conference League hay seis partidos en la fase de liga en lugar de ocho, como en la Champions League. Por eso, cualquier tropiezo puede salir caro en la clasificación», advierte Gennari a los hombres de Sarri.

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El Ajax no infunde temor

El Ajax tuvo el domingo un buen ensayo antes de la visita del Atalanta a Ámsterdam, con su victoria por 2-5 ante el FC Groningen. El equipo de Sarri, en cambio, cayó frente al AC Milan, aunque protagonizó una gran reacción en la última media hora con dos goles. Pese a ello, Gennari se niega a conceder demasiado valor a los cinco goles del equipo de Míchel Sánchez en el extremo norte. «El Ajax sigue siendo un nombre importante aquí. Pero, dada su situación actual, este no parece el mejor momento de la historia del club», afirma el periodista, que ve opciones para el Atalanta. El equipo disputará el jueves a las 21:00 su segundo partido en la Conference League.