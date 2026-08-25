El Ajax ha puesto sus ojos en Gady Beyuku, según informa Foot Mercato. El internacional juvenil francés de veinte años milita actualmente en el Modena de la Serie B y, al parecer, está siendo seguido por varios clubes.

Beyuku juega en Italia desde su salida de Francia. Tras pasar, entre otros, por el FC Versailles y el Football Club 93 Bobigny, el defensa recaló en la Triestina, aunque allí no llegó a disputar ningún partido oficial con el primer equipo.

En el Modena, Beyuku sí logró abrirse paso en la segunda categoría del fútbol italiano. El lateral derecho ha disputado hasta ahora 45 partidos con el club de la Serie B, en los que ha firmado tres goles y una asistencia.

Sin embargo, según Foot Mercato, el Ajax no es el único club que sigue de cerca la situación de Beyuku. También el Vancouver Whitecaps, la Juve Stabia y el Avellino están interesados, mientras que además hay un club francés no identificado en la puja.

Beyuku ya había llamado claramente la atención en el Mundial sub-20. El francés fue titular en seis de los siete partidos y causó una gran impresión con la selección juvenil francesa.

Francia sub-20 acabó cayendo en la tanda de penaltis ante Marruecos. Después, en el partido por el tercer puesto, el equipo también tuvo que reconocer la superioridad de Colombia.

El defensa puede actuar en varias posiciones de la zaga, aunque su puesto natural es el de lateral derecho. Según Transfermarkt, Beyuku tiene actualmente un valor de mercado de alrededor de 2,5 millones de euros.

El contrato de Beyuku con el Modena se extiende hasta mediados de 2028.