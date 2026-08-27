Viktor Tsygankov ya es oficialmente jugador del Ajax. El club de Ámsterdam ha anunciado este jueves por la tarde a través de sus canales oficiales que el ucraniano de 28 años ha firmado un contrato en el Johan Cruijff ArenA hasta mediados de 2029. En Ámsterdam, Tsygankov jugará con el dorsal 11, que hereda de Mika Godts, ya traspasado al Paris Saint-Germain.

«Es estupendo que Viktor haya firmado con nosotros», señaló Jordi Cruijff, director técnico del Ajax. «Con su llegada hemos incorporado a un jugador con experiencia que refuerza de inmediato a la plantilla».

«Además, conoce la manera en la que queremos jugar. Estamos trabajando para que pueda estar habilitado para jugar lo antes posible».

Ajax ya había alcanzado anteriormente un acuerdo a grandes rasgos con el Girona por el traspaso del extremo, que ya había trabajado con el entrenador Míchel Sánchez. El club español recibirá, según se informa, algo menos de cinco millones de euros por el traspaso y conservará una parte de los derechos de transferencia.

Tsygankov puede desempeñarse en ambas bandas del ataque. Está por ver si este fin de semana podrá debutar ya contra el Telstar. De lo contrario, su bautismo de fuego llegará una semana después ante el PSV, club que hace algunos años quiso fichar al atacante.

Para el Girona, la venta de Tsygankov era muy importante. El club descendido quería quitar cuanto antes al extremo derecho de su masa salarial. Además, el atacante y su club aún estaban enfrentados a principios de este mes.

Tsygankov se negó a jugar con el Girona y compartió chats privados a través de Instagram para forzar un traspaso, tras lo cual el club español inició un procedimiento judicial. Ahora, por tanto, su etapa en España ha llegado definitivamente a su fin, después de 119 partidos oficiales, 20 goles y 23 asistencias.