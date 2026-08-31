El Ajax se presenta oficialmente en la Premier League por un jugador de 22 millones de euros

El Ajax está en conversaciones con el Sunderland por la llegada de Simon Adingra, según informa The Telegraph. Según el periódico inglés, habitualmente bien informado, el club de Ámsterdam ha puesto sus ojos en el extremo izquierdo marfileño de 24 años.

Adingra puede dejar el Sunderland este verano y esta temporada aún no ha disputado ni un minuto con el club. El atacante fue fichado en julio de 2025 procedente del Brighton & Hove Albion por casi 25 millones de euros, pero en su primera temporada en el Sunderland solo disputó catorce partidos.

El pasado invierno, Adingra fue cedido temporalmente al AS Monaco. El club francés pagó un millón de euros por su cesión, en la que el extremo disputó catorce partidos y firmó tres goles y tres asistencias.

El Ajax ve ahora en Adingra a un posible sustituto de Mika Godts, aunque todavía no está claro cómo sería la fórmula de la operación. Por ello, se desconoce si el club neerlandés apuesta por un traspaso definitivo o de nuevo por una cesión.

Con un valor de mercado estimado de 22 millones de euros, Adingra representa un valor considerable. Además, su contrato con el Sunderland todavía tiene cuatro años de vigencia.

Antes de su traspaso al Sunderland, Adingra jugó dos temporadas en el Brighton, con el que marcó ocho goles y dio tres asistencias en sesenta partidos de la Premier League. Antes de eso jugó en el Union Saint-Gilloise y en el FC Nordsjaelland.

Adingra suma treinta internacionalidades (y cinco goles) con Costa de Marfil y estuvo el pasado verano en la convocatoria para el Mundial, pero en la fase final solo jugó quince minutos como suplente ante Alemania.