El Ajax se mide en la Conference League a un equipo repleto de extranjeros con un entrenador muy apasionado

El Ajax continúa esta semana la fase de liga de la Conference League, con el FC Midtylland de Dinamarca como rival en la tercera jornada de la tercera competición europea. ¿Qué pueden esperar los de Ámsterdam, que ganaron confianza con una victoria por 2-0 ante el Atalanta y pelean en la parte alta de la Vriendenloterij Eredivisie, del relativamente desconocido líder de la Superligaen danesa? Voetbalzone pone el foco en el rival que recibirá el jueves la visita del conjunto neerlandés.

El Midtjylland ha tenido un comienzo bastante decepcionante en su aventura europea. Ante el Egnatia albanés solo sumó un punto (1-1), y el Sint-Truiden belga salió recientemente del MCH Arena con una victoria por 1-2. La primera victoria en la Conference League sigue, por tanto, pendiente. La Superligaen es otra historia. El equipo dirigido por Mike Tullberg lidera con autoridad la competición danesa, con 31 puntos en doce partidos. Hasta ahora ha logrado nueve victorias en el campeonato nacional. El FC Copenhague, gran favorito al título, está a cinco puntos del líder.

La pérdida de muchos jugadores de calidad

Que el Midtjylland esté rindiendo tan bien puede considerarse casi un pequeño milagro. El verano pasado se despidió del delantero Franculino y del extremo Aral Simsir, vendidos al Trabzonspor por 35 millones de euros. Con ellos, el club danés perdió más de 30 goles y una serie de asistencias. Las ventas del defensa central Han-beom Lee al Club Brujas (nueve millones de euros) y del centrocampista con facilidad para marcar Valdemar Byskov al AZ (seis millones de euros) aportaron más dinero a las arcas del club. Además, el extremo derecho Dario Osorio se marchó cedido al Crystal Palace, que el próximo año podrá incorporar definitivamente al atacante chileno a Inglaterra por 32 millones de euros.

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El Midtjylland se vio, por tanto, obligado a acudir al mercado de fichajes para compensar las salidas de varios jugadores importantes. En ese contexto, fichó al exdefensa del Ajax Rasmus Kristensen procedente del Eintracht Frankfurt por seis millones de euros y destinó algo más de siete millones de euros a la llegada del extremo David Martínez, internacional venezolano que tenía contrato con Los Angeles FC. El centrocampista Kjell Wätjen dejó el Borussia Dortmund por el líder danés, y Nordin Bakker decidió abandonar el sc Heerenveen para emprender una nueva aventura en el Midtjylland. La delantera se reforzó con Friday Etim, que regresó tras una etapa exitosa en el Fredericia, y con Mileta Rajkovic, cedido por el Legia de Varsovia.

Un entrenador apasionado

El buen rendimiento del Midtjylland se debe en parte al ambicioso Tullberg. El técnico de Farum, de solo 40 años, tuvo una modesta carrera como jugador, que terminó en 2011 en el Rot-Weiss Oberhausen alemán. El exdelantero inició pronto su trayectoria en los banquillos y llegó al Borussia Dortmund en 2019. Entrenó al segundo equipo y al sub-19, y a principios de 2025 incluso ejerció brevemente como técnico interino del primer equipo en la Bundesliga y la Champions League. Al final de la temporada 2024/25, Tullberg volvió a dar un paso atrás en el BVB, antes de ser contratado unos meses después por la directiva del Midtjylland.

Con Tullberg al mando, el Midtjylland peleó durante buena parte de la temporada pasada por el título de liga en Dinamarca. Sin embargo, el Aarhus GF se proclamó campeón, aunque el equipo del joven entrenador sí conquistó la copa nacional. En la final del 14 de mayo derrotó por 0-1 al favorito, el FC Copenhague, gracias al gol decisivo de Han-beom Lee en el minuto 82. En Europa, el Midtjylland impresionó con un tercer puesto en la fase de liga de la Europa League. Los octavos de final fueron el final del camino para el conjunto danés, ya que el Nottingham Forest se impuso en la eliminatoria a doble partido. Pese a ello, la campaña europea dejó satisfacción.

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Tullberg es un entrenador apasionado y entregado que, en ocasiones, se excede llevado por su entusiasmo. En la temporada 2025/26 recibió nada menos que nueve tarjetas amarillas por su comportamiento exaltado en la banda. Durante los partidos, Tullberg no deja de dar instrucciones y animar a su equipo: quiere que sus jugadores actúen con agresividad y energía y presionen hacia adelante. El Midtjylland, muy peligroso al contraataque, debe dominar siempre sobre el terreno de juego y atacar de inmediato al rival, aunque eso también entraña riesgos cuando pierde el balón, pues a menudo queda espacio a la espalda de la defensa. En cualquier caso, Tullberg exige a sus jugadores dedicación y entrega totales cada día.

Vínculos entre ambos clubes

El Midtjylland no es uno de los grandes nombres del fútbol europeo. Aun así, el club, fundado en 1999, logró fichar en 2016 a Rafael van der Vaart en el tramo final de su carrera. Pese a las grandes expectativas, aquella aventura, que dio mucho que hablar, no fue un éxito rotundo. El entonces entrenador Jess Thorup se quejaba con frecuencia del estado físico del experimentado neerlandés, que disputó solo 20 partidos en total. En su segunda temporada, Van der Vaart apenas entraba ya en las convocatorias y cerró la campaña 2017/18 con solo seis minutos de juego, repartidos en dos apariciones como suplente. El Midtjylland se proclamó campeón, aunque el centrocampista lo vivió desde la grada.

La breve etapa de Van der Vaart en el MCH Arena no fue, pese a las decepciones deportivas, un fracaso total, como subrayó el director deportivo Claus Steinlein en declaraciones a Ekstra Bladet. «Seguimos contentos con él. En primer lugar, por razones comerciales. Han aumentado las ventas de camisetas y también ha crecido el interés de los medios. Además, Van der Vaart es un verdadero mentor para nuestros jóvenes jugadores. Todos ven que, como futbolista, aporta algo especial en el campo», afirmó el directivo danés en agosto de 2017.

Hay, por cierto, más conexiones entre el Ajax y el Midtjylland. Viktor Fischer pasó un tiempo en la cantera del club danés antes de que el Ajax lo llevara a los Países Bajos en 2011. Kristensen, actual capitán del conjunto danés, dejó en su día el Midtjylland por el Ajax. No logró consolidarse definitivamente y, en 2019, el lateral derecho optó por el Red Bull Salzburgo. Sin embargo, Kristensen nunca se ha arrepentido de haber elegido al Ajax. «Lo di todo por el Ajax y todavía sigo al club. La decisión de pasar del FC Midtjylland al Ajax fue la mejor de mi vida», dijo recientemente el defensa a Ajax Life.

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Desde hace unas semanas, el Midtjylland tiene a un portero neerlandés bajo palos. El titular Elías Ólafsson se lesionó y Nordin Bakker aprovechó la oportunidad que se le presentó. El exportero del Almere City FC y del sc Heerenveen ya ha disputado ocho partidos, incluido el duelo de la parte alta de la tabla ganado por 2-1 al FC Copenhague. Parece seguro que Bakker será titular el jueves ante la visita del Ajax. «Tengo muchas ganas. La semana pasada estuve de vuelta en los Países Bajos, y mi familia y mis amigos no hablan de otra cosa que de ese partido», dijo a principios de octubre el guardameta de Holanda Septentrional a Bold.

Un club joven

El Midtjylland es un club sin un gran pasado. El rival europeo del Ajax nació el 1 de julio de 1999 de la fusión entre el Ikast FS y el Herning Fremad. El objetivo último de su ambiciosa directiva era crear un referente futbolístico en Jutlandia Central. Durante los primeros años disputó sus partidos como local en Ikast, antes de trasladarse a Herning en 2004. El Midtjylland se situó pronto entre los mejores de Dinamarca y, tras varios subcampeonatos en la Superligaen, por fin conquistó el título en 2015. Fue un hito enorme para un club que entonces apenas tenía dieciséis años de existencia. El Midtjylland es ya un habitual de las competiciones europeas y un destino atractivo para jugadores de fuera de Dinamarca. Su plantilla actual cuenta con futbolistas de países como Nigeria, Costa de Marfil, Colombia, Alemania, los Países Bajos, Japón e Inglaterra.

Enfrentamientos anteriores

El Ajax se medirá el jueves al Midtjylland por tercera vez. Los dos enfrentamientos anteriores se remontan a la temporada 2020/21. El 3 de noviembre de 2020, el Ajax salió de Dinamarca con una victoria por 1-2 gracias a los goles de Antony en el primer minuto y Dusan Tadic. Unas semanas después, el Ajax ganó por un marcador más convincente: 3-1. Sin embargo, hubo que esperar hasta la segunda parte para que marcaran Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui y David Neres. Awer Mabil anotó el gol del honor para los visitantes en el minuto 80. El Midtjylland terminó con diez jugadores, ya que Erik Sviatchenko recibió una tarjeta roja en el tiempo añadido. El jueves, el conjunto escandinavo tendrá una nueva oportunidad de vencer al Ajax por primera vez en la historia del club.

Posible alineación del FC Midtjylland: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.