El Ajax se medirá en la Conference League a una legión extranjera con un entrenador muy apasionado

El Ajax continúa esta semana su participación en la fase liga de la Conference League y se enfrentará al FC Midtylland de Dinamarca en la tercera jornada de la tercera competición europea. ¿Qué pueden esperar los de Ámsterdam, que cobraron confianza con una victoria por 2-0 ante el Atalanta y pelean en la zona alta de la Vriendenloterij Eredivisie, del relativamente desconocido líder de la Superligaen danesa? Voetbalzone analiza al rival que recibirá el jueves la visita del equipo neerlandés.

El Midtjylland tuvo un comienzo bastante decepcionante en su aventura europea. Solo sumó un punto ante el Egnatia albanés (1-1) y el Sint-Truiden belga salió recientemente del MCH Arena con una victoria por 1-2. La primera victoria en la Conference League, por tanto, aún se hace esperar. La Superligaen es otra historia. El equipo dirigido por Mike Tullberg lidera con autoridad la competición danesa, con 31 puntos en doce partidos. Hasta ahora ha logrado nueve victorias en el campeonato nacional. El FC Copenhague, gran favorito al título, está a cinco puntos del líder.

Una importante pérdida de calidad

Que el Midtjylland esté rindiendo tan bien puede considerarse un pequeño milagro. El verano pasado se despidió del delantero Franculino y del extremo Aral Simsir, vendidos al Trabzonspor por 35 millones de euros. Con ellos, el club danés perdió más de 30 goles y numerosas asistencias. Las ventas del central Han-beom Lee al Club Brujas (nueve millones de euros) y del centrocampista Valdemar Byskov, que marcaba con frecuencia, al AZ (seis millones de euros) engrosaron aún más las arcas. Además, el extremo derecho Dario Osorio se marchó cedido al Crystal Palace, que el próximo año podrá incorporar definitivamente a Inglaterra al futbolista chileno por 32 millones de euros.

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El Midtjylland se vio, por tanto, obligado a acudir al mercado de fichajes para compensar la salida de varios jugadores importantes. Así, fichó al exdefensa del Ajax Rasmus Kristensen procedente del Eintracht Frankfurt por seis millones de euros y destinó más de siete millones a la llegada del extremo David Martínez, internacional venezolano que tenía contrato con Los Angeles FC. El centrocampista Kjell Wätjen dejó el Borussia Dortmund para incorporarse al líder danés, mientras que Nordin Bakker decidió abandonar el sc Heerenveen y emprender una nueva aventura en el Midtjylland. La delantera se reforzó con Friday Etim, que regresó tras una exitosa etapa en el Fredericia, y con Mileta Rajkovic, cedido por el Legia de Varsovia.

Un entrenador apasionado

El buen rendimiento del Midtjylland se debe en parte al ambicioso Tullberg. El técnico de Farum, de solo 40 años, tuvo una modesta carrera como futbolista, que terminó en 2011 en el Rot-Weiss Oberhausen alemán. El exdelantero no tardó en iniciar su trayectoria en los banquillos y llegó al Borussia Dortmund en 2019. Entrenó al segundo equipo y al sub-19 y, a comienzos de 2025, incluso ejerció durante un breve periodo como técnico interino del primer equipo en la Bundesliga y la Champions League. Al final de la temporada 2024/25, Tullberg volvió a dar un paso atrás en el BVB, antes de que la directiva del Midtjylland lo contratara unos meses después.

Con Tullberg al mando, el Midtjylland luchó durante buena parte de la temporada pasada por el título de liga en Dinamarca. Sin embargo, el Aarhus GF se proclamó campeón, aunque el equipo del joven entrenador sí conquistó la copa nacional. En la final del 14 de mayo derrotó por 0-1 al favorito FC Copenhague, con Han-beom Lee como autor del gol decisivo en el minuto 82. En Europa, el Midtjylland impresionó con un tercer puesto en la fase liga de la Europa League. Los octavos de final fueron el final del camino para el conjunto danés, ya que el Nottingham Forest fue superior en el cómputo de los dos partidos. Pese a ello, había satisfacción por la campaña europea.

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Tullberg es un entrenador apasionado y entregado que, en ocasiones, se excede en su entusiasmo. En la temporada 2025/26 recibió nada menos que nueve tarjetas amarillas por su comportamiento airado en la banda. Durante los partidos no deja de dar instrucciones y animar a su equipo: quiere que sus jugadores actúen con agresividad y energía y presionen hacia delante. El Midtjylland, muy peligroso al contraataque, debe imponer siempre su dominio en el campo y atacar al rival desde el primer momento. Esto también entraña riesgos cuando pierde el balón, porque a menudo deja espacios a la espalda de la defensa. En cualquier caso, Tullberg exige cada día dedicación y entrega absolutas a sus jugadores.

Vínculos entre ambos clubes

El Midtjylland no es uno de los grandes nombres del fútbol europeo. Aun así, el club, fundado en 1999, logró fichar en 2016 a Rafael van der Vaart, ya en el ocaso de su carrera. Pese a las grandes expectativas, aquella etapa, que dio mucho que hablar, no fue un éxito rotundo. Jess Thorup, el entrenador de entonces, se quejaba con frecuencia del estado físico del experimentado neerlandés, que disputó solo 20 partidos en total. En su segunda temporada, Van der Vaart rara vez entró en la convocatoria y terminó la campaña 2017/18 con apenas seis minutos de juego, repartidos en dos apariciones como suplente. El Midtjylland se proclamó campeón, aunque el centrocampista lo vivió desde la grada.

La breve etapa de Van der Vaart en el MCH Arena no fue, pese a las decepciones deportivas, un fracaso total, según subrayó el director deportivo Claus Steinlein en declaraciones a Ekstra Bladet. «Seguimos contentos con él. En primer lugar, por motivos comerciales. Han aumentado las ventas de camisetas y también ha crecido el interés de los medios. Además, Van der Vaart es un auténtico mentor para nuestros jóvenes jugadores. Todos ven que, como futbolista, aporta algo especial sobre el campo», afirmó el dirigente danés en agosto de 2017.

Hay, por cierto, más vínculos entre el Ajax y el Midtjylland. Viktor Fischer pasó un tiempo en la cantera del club danés antes de que los de Ámsterdam lo llevaran a Países Bajos en 2011. Kristensen, actualmente capitán del conjunto danés, dejó en su día el Midtjylland por el Ajax. No llegó a consolidarse definitivamente y el lateral derecho optó en 2019 por el Red Bull Salzburg. Sin embargo, Kristensen nunca se ha arrepentido de elegir al Ajax. «Lo di todo por el Ajax y todavía sigo al club. La decisión de pasar del FC Midtjylland al Ajax fue la mejor de mi vida», dijo recientemente el defensa a Ajax Life.

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Desde hace unas semanas, el Midtjylland tiene a un portero neerlandés bajo palos. El titular Elías Ólafsson se lesionó y Nordin Bakker aprovechó plenamente la oportunidad. El exportero del Almere City FC y del sc Heerenveen ya suma ocho partidos, incluido el duelo en la cumbre ganado por 2-1 al FC Copenhague. Parece seguro que Bakker será titular el jueves, cuando visite el Ajax. «Tengo muchas ganas. La semana pasada volví a Países Bajos y mi familia y mis amigos no hablan de otra cosa que de ese partido», dijo el futbolista de Holanda Septentrional a comienzos de octubre a Bold.

Un club joven

El Midtjylland es un club sin una gran historia. El rival europeo del Ajax nació el 1 de julio de 1999 de la fusión entre el Ikast FS y el Herning Fremad. El objetivo final de su ambiciosa directiva era crear un gran referente futbolístico en Jutlandia Central. Durante los primeros años disputó sus partidos en casa en Ikast, hasta que en 2004 se trasladó a Herning. El Midtjylland no tardó en llegar a la cima del fútbol danés y, tras varios subcampeonatos en la Superligaen, por fin conquistó el título en 2015. Fue un hito enorme para un club que entonces tenía apenas dieciséis años. Hoy, el Midtjylland participa habitualmente en las competiciones europeas y es un destino atractivo para jugadores de fuera de Dinamarca. Su plantilla actual cuenta con futbolistas de países como Nigeria, Costa de Marfil, Colombia, Alemania, Países Bajos, Japón e Inglaterra.

Enfrentamientos anteriores

El Ajax se medirá el jueves al Midtjylland por tercera vez. Los dos enfrentamientos anteriores se remontan a la temporada 2020/21. El 3 de noviembre de 2020, el Ajax se marchó de Dinamarca con una victoria por 1-2 gracias a los goles de Antony en el primer minuto y de Dusan Tadic. Unas semanas después, el Ajax ganó por un marcador más contundente: 3-1. Sin embargo, hubo que esperar a la segunda parte para que marcaran Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui y David Neres. Awer Mabil anotó el gol del honor para los visitantes en el minuto 80. El Midtjylland acabó con diez jugadores, ya que Erik Sviatchenko recibió una tarjeta roja en el tiempo añadido. El jueves, el conjunto escandinavo tendrá una nueva oportunidad de vencer al Ajax por primera vez en su historia.

Posible alineación del FC Midtjylland: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.