El Ajax se medirá en la Conference League a una legión de extranjeros dirigida por un entrenador muy apasionado

El Ajax continúa esta semana su participación en la fase de liga de la Conference League, con el FC Midtylland de Dinamarca como rival en la tercera jornada de la tercera competición europea. ¿Qué pueden esperar los de Ámsterdam, que ganaron confianza con una victoria por 2-0 ante el Atalanta y están en la pelea por los primeros puestos de la Vriendenloterij Eredivisie, del relativamente desconocido líder de la Superligaen danesa? Voetbalzone analiza al rival que recibirá el jueves la visita del equipo neerlandés.

El Midtjylland ha tenido un comienzo bastante decepcionante en su aventura europea. Solo sumó un punto ante el Egnatia albanés (1-1) y el Sint-Truiden belga salió recientemente del MCH Arena con una victoria por 1-2. Su primer triunfo en la Conference League todavía se hace esperar. La Superligaen, en cambio, es otra historia. El equipo del entrenador Mike Tullberg lidera con autoridad la competición danesa, con 31 puntos en doce partidos. Hasta ahora ha logrado nueve victorias en el campeonato nacional. El FC Copenhague, gran favorito al título, está a cinco puntos del líder.

Una importante pérdida de calidad

El buen rendimiento del Midtjylland puede considerarse casi un pequeño milagro. El pasado verano se despidió del delantero Franculino y del extremo Aral Simsir, vendidos al Trabzonspor por 35 millones de euros. Con ellos, el club danés perdió más de 30 goles y una serie de asistencias. Las ventas del defensa central Han-beom Lee al Club Brujas, por nueve millones de euros, y del centrocampista Valdemar Byskov al AZ, por seis millones, aportaron más dinero a las arcas del club. Además, el extremo derecho Dario Osorio se marchó cedido al Crystal Palace, que el próximo año podrá hacerse definitivamente con el extremo chileno por 32 millones de euros.

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El Midtjylland se vio, por tanto, obligado a acudir al mercado de fichajes para compensar la salida de varios jugadores importantes. En ese contexto, fichó al exdefensa del Ajax Rasmus Kristensen del Eintracht Frankfurt por seis millones de euros y reservó más de siete millones para incorporar al extremo David Martínez, internacional con Venezuela que tenía contrato con Los Angeles FC. El centrocampista Kjell Wätjen dejó el Borussia Dortmund por el líder danés y Nordin Bakker decidió dejar atrás al sc Heerenveen para emprender una nueva etapa en el Midtjylland. La delantera se reforzó con Friday Etim, que regresó tras una exitosa etapa en el Fredericia, y con Mileta Rajkovic, cedido por el Legia Varsovia.

Un entrenador apasionado

El buen rendimiento del Midtjylland se debe en parte al ambicioso Tullberg. El técnico de Farum, de solo 40 años, tuvo una modesta carrera como jugador, que terminó en 2011 en el Rot-Weiss Oberhausen alemán. El exdelantero no tardó en iniciar su trayectoria como entrenador y llegó al Borussia Dortmund en 2019. Dirigió al filial y al equipo sub-19 y, a principios de 2025, incluso ejerció brevemente como técnico interino del primer equipo en la Bundesliga y la Champions League. Al final de la temporada 2024/25, Tullberg volvió a dar un paso atrás en el BVB, antes de ser nombrado unos meses después por la directiva del Midtjylland.

Con Tullberg al mando, el Midtjylland peleó durante buena parte de la temporada pasada por el título de liga en Dinamarca. Sin embargo, el Aarhus GF se proclamó campeón, aunque el equipo del joven entrenador sí conquistó la copa nacional. En la final del 14 de mayo derrotó por 0-1 al favorito FC Copenhague, con Han-beom Lee como autor del gol decisivo en el minuto 82. En Europa, el Midtjylland impresionó al terminar tercero en la fase de liga de la Europa League. Los octavos de final fueron el final del camino para el conjunto danés, ya que el Nottingham Forest fue superior en la eliminatoria a doble partido. Aun así, había satisfacción por la campaña europea.

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Tullberg es un entrenador apasionado y entregado que, en su entusiasmo, a veces se pasa de la raya. En la temporada 2025/26 recibió nada menos que nueve tarjetas amarillas por su comportamiento exaltado en la banda. Durante los partidos no deja de dar instrucciones y animar a su equipo: quiere que sus jugadores actúen con agresividad y energía y presionen hacia delante. El Midtjylland, muy peligroso al contraataque, debe imponerse siempre en el campo y presionar al rival desde el primer momento. Eso también entraña riesgos cuando pierde el balón, pues a menudo queda espacio a la espalda de la defensa. En cualquier caso, Tullberg exige a su plantilla dedicación y esfuerzo absolutos cada día.

Vínculos entre ambos clubes

El Midtjylland no es uno de los grandes nombres del fútbol europeo. Aun así, el club, fundado en 1999, consiguió fichar en 2016 a Rafael van der Vaart en el tramo final de su carrera. Pese a las grandes expectativas, aquella etapa, que dio mucho que hablar, no fue un éxito rotundo. El entonces entrenador Jess Thorup se quejaba con frecuencia del estado físico del experimentado neerlandés, que disputó apenas 20 partidos en total. En su segunda temporada, Van der Vaart apenas entraba ya en las convocatorias y cerró la campaña 2017/18 con solo seis minutos de juego, repartidos en dos apariciones como suplente. El Midtjylland se proclamó campeón, aunque el centrocampista lo vivió desde la grada.

La breve etapa de Van der Vaart en el MCH Arena no fue un fracaso absoluto pese a las decepciones deportivas, según subrayó el director deportivo Claus Steinlein en declaraciones a Ekstra Bladet. «Seguimos contentos con él. En primer lugar, por motivos comerciales. Las ventas de camisetas han aumentado y también ha crecido el interés de los medios. Además, Van der Vaart es un auténtico mentor para nuestros jóvenes jugadores. Todos ven que, como futbolista, aporta algo especial en el campo», afirmó el directivo danés en agosto de 2017.

Hay, por cierto, más conexiones entre el Ajax y el Midtjylland. Viktor Fischer pasó un tiempo en la cantera del club danés antes de que los de Ámsterdam lo llevaran a los Países Bajos en 2011. Kristensen, actual capitán del equipo danés, dejó en su día el Midtjylland por el Ajax. No consiguió asentarse definitivamente y, en 2019, el lateral derecho optó por el Red Bull Salzburg. Sin embargo, Kristensen nunca se ha arrepentido de haber elegido al Ajax. «Lo di todo por el Ajax y sigo al club todavía. La decisión de pasar del FC Midtjylland al Ajax fue la mejor de mi vida», dijo recientemente el defensa en declaraciones a Ajax Life.

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Desde hace unas semanas, el Midtjylland tiene a un portero neerlandés bajo palos. El titular, Elías Ólafsson, se lesionó y Nordin Bakker aprovechó la oportunidad que se le presentó. El exportero del Almere City FC y del sc Heerenveen suma ya ocho partidos, incluido el gran duelo ganado por 2-1 al FC Copenhague. Parece seguro que Bakker será titular el jueves, cuando visite el estadio el Ajax. «Tengo muchas ganas. La semana pasada estuve de vuelta en los Países Bajos y mi familia y mis amigos no hablan de otra cosa que de ese partido», dijo a principios de octubre el jugador de Holanda Septentrional a Bold.

Un club joven

El Midtjylland es un club sin un gran pasado. El rival europeo del Ajax nació el 1 de julio de 1999 de la fusión entre el Ikast FS y el Herning Fremad. El objetivo final de su ambiciosa directiva era crear una potencia futbolística en Jutlandia Central. Durante los primeros años disputó sus partidos como local en Ikast, antes de trasladarse a Herning en 2004. El Midtjylland no tardó en situarse entre los mejores de Dinamarca y, tras varios subcampeonatos en la Superligaen, conquistó por fin el título en 2015. Fue un hito enorme para un club que entonces solo llevaba dieciséis años de existencia. Hoy, el Midtjylland es un participante habitual en las competiciones europeas y un destino atractivo para futbolistas de fuera de Dinamarca. Su plantilla actual cuenta con jugadores de Nigeria, Costa de Marfil, Colombia, Alemania, Países Bajos, Japón e Inglaterra, entre otros países.

Enfrentamientos anteriores

El Ajax se enfrentará el jueves al Midtjylland por tercera vez. Los dos encuentros anteriores se remontan a la temporada 2020/21. El 3 de noviembre de 2020, el Ajax salió de Dinamarca con una victoria por 1-2 gracias a los goles de Antony en el primer minuto y Dusan Tadic. Unas semanas después, el Ajax ganó por un marcador más contundente: 3-1. Hubo que esperar hasta la segunda parte para que marcaran Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui y David Neres. Awer Mabil marcó el gol del honor para los visitantes en el minuto 80. El Midtjylland terminó con diez jugadores, ya que Erik Sviatchenko recibió una tarjeta roja en el tiempo añadido. El jueves, el conjunto escandinavo tendrá una nueva oportunidad de ganar por primera vez al Ajax en la historia del club.

Posible alineación del FC Midtjylland: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.