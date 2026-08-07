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Mauro CoutoImago
Wessel Antes

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El Ajax se fija en Mauro Couto en su búsqueda de un nuevo extremo derecho

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M. Couto

Mauro Couto (Sporting de Portugal) despierta el interés de cinco clubes, entre ellos el Ajax. Así lo informa el francés Foot Mercato.

Couto, de veinte años, es un extremo derecho que hasta ahora ha jugado principalmente sus partidos en el segundo equipo del Sporting.

Según Transfermarkt, Couto está valorado en unos 1,5 millones de euros. Su contrato en Lisboa todavía se extiende por un año más.

El Ajax no es el único club interesado, ya que RC Strasbourg, OGC Nice, Stade Brest y Eintracht Frankfurt también siguen muy de cerca la situación de Couto.

En principio, Couto parece un refuerzo directo para el Jong Ajax. En el Sporting apenas disputó unos pocos partidos con el primer equipo.

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Couto es internacional juvenil con Portugal. El Sporting lo fichó hace tres años procedente del FC Paços de Ferreira.

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