El Ajax no logró ganar al NEC este sábado por la noche. En el Johan Cruijff ArenA, Tolu Arokodare abrió el marcador de forma espectacular, pero un penalti convertido por Tjaronn Chery dejó el partido en 1-1. De este modo, la desventaja del Ajax respecto al líder Feyenoord aumenta hasta los cinco puntos.

El Ajax se adelantó rapidísimo. Un centro de Jorthy Mokio parecía irse por encima de Tolu, pero el espigado delantero lo dio todo para llegar a cabecear el balón. Su potente remate de cabeza fue demasiado para Gonzalo Crettaz: 1-0. Después, Tolu celebró su gol levantando la camiseta de Kasper Dolberg, que ya no volverá a jugar esta temporada por una lesión de ligamento cruzado.

El Ajax no pudo disfrutar mucho tiempo de la ventaja. Mokio derribó a Noë Lebreton dentro de su propia área y el balón se fue a los once metros. Chery transformó el penalti con absoluta seguridad: 1-1.

En el resto de la primera parte, el Ajax volvió a generar peligro en varias ocasiones. Oscar Gloukh fue habilitado de forma magnífica por Julian Brandt, pero a su disparo le faltó veneno. Sí lo tuvo el intento de Mokio desde la frontal del área, aunque se estrelló en el larguero.

Tras el descanso, el equipo de Míchel pasó apuros en varias fases, después de salir fatal del vestuario. Chery incluso volvió a marcar, pero ese tanto fue anulado por fuera de juego. Después, Míchel movió el banquillo e introdujo, entre otros, al debutante Simon Adingra.

Sin embargo, el Ajax no logró hacerse con el control del partido. Hubo sobre todo mucha pelea, sin demasiados ataques realmente peligrosos. Abdellah Ouazane estuvo a punto de pasarse de revoluciones en esa batalla con una dura entrada sobre Bryan Linssen, pero se libró con amarilla.

El Ajax sí tuvo ocasiones para llevarse el partido. El suplente Marcos Leonardo disparó fuera, Brandt rozó el larguero y Ouazane se topó con Crettaz. Ya en el descuento, Ouazane estuvo cerca del gol de la victoria tras una buena acción individual y Adingra también tuvo una ocasión clara, pero no hubo más goles.