El Ajax no es el único club de la Eredivisie interesado en Julian Brandt. Según el Eindhovens Dagblad, el PSV también sigue al alemán de 30 años, libre tras dejar el Borussia Dortmund.

La semana pasada se supo que el Ajax había contactado con Brandt, aunque el Westdeutsche Allgemeine Zeitung advirtió que su salario podría ser un obstáculo: cobraba ocho millones de euros por temporada en el Dortmund.

Clubes de España e Italia también lo siguen, pero el PSV quiere intentarlo. En un análisis sobre el futuro de Isaac Babadi, el observador de clubes Rik Elfrink menciona la salida de Ismael Saibari y señala que Brandt es «una de las opciones» para el PSV.

«Como ya se ha dicho, Babadi no entra en los planes actuales de Bosz en el PSV. Mientras tanto, el club debe buscar un sucesor para Ismael Saibari y una de las opciones podría ser el experimentado alemán Julian Brandt».

«Oficialmente no hay nada, pero se rumorea que el PSV podría intentarlo. Es agente libre, lo que no simplifica las cosas: en Dortmund ganaba una fortuna según los estándares del club. Además, muchos equipos lo siguen», añade Elfrink.

Mario Götze podría ayudar al PSV: el equipo de Eindhoven ya lo fichó gratis en 2020. El exbético, autor del gol de la final del Mundial 2014, jugó 77 partidos con el PSV y ganó la Copa KNVB al Ajax.

Tras una cesión poco satisfactoria en el Antwerp FC, el joven talento quiere dar un giro a su carrera y fichar pronto por otro club de alto nivel que apueste por él», concluye Elfrink.