Ko Itakura cambia definitivamente el Ajax por el Borussia Mönchengladbach, según ha hecho oficial este jueves el club de Ámsterdam. Ambos clubes han llegado a un acuerdo por el traspaso del defensa, que tenía contrato con el Ajax hasta mediados de 2029.

«El Ajax ha agradecido a Itakura su contribución en Ámsterdam y le ha deseado mucho éxito en Alemania», se lee en el comunicado sobre el japonés, que anteriormente jugó tres temporadas en el Gladbach.

Itakura fue fichado en 2025 procedente del Gladbach por algo más de diez millones de euros y disputó 26 partidos con el primer equipo en Ámsterdam. Desde hace tiempo ya se sabía que el defensa había quedado descartado en el Ajax y que podía salir.

Florian Plettenberg, de Sky Deutschland, informó esta semana de que el Ajax obtiene 3,5 millones de euros con la venta de Itakura. Más tarde, entre otros, De Telegraaf aseguró que se trata de una cantidad de cinco millones de euros.

Itakura superó el reconocimiento médico en Alemania sin problemas. El jugador procedente del Ajax ha firmado con el Gladbach un contrato hasta mediados de 2030.

«Estoy muy feliz de volver a estar en el Borussia. He echado muchísimo de menos al club y cuando llegó la oferta, decidí regresar. Se siente como volver a casa. Tengo muchas ganas de volver a jugar para el Borussia y de jugar en casa ante nuestros aficionados», declaró un entusiasmado Itakura en la página web del Gladbach.