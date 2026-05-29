«El Ajax se apresura a ganarle la partida al FC Barcelona en la pugna por un codiciado talento de primer nivel»

Según el diario danés Tipsbladet, el Ajax sigue de cerca a Mikkel Bro Hansen. Sin embargo, el club de Ámsterdam competirá con FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Juventus y Newcastle United por el joven de 17 años del FK Bodø/Glimt.

Bro Hansen, considerado uno de los mayores talentos de su generación en Escandinavia, dejó el AGF a principios de 2025 para fichar por el Bodø/Glimt, donde impresionó desde el primer momento.

Según el medio, el FC Barcelona lo vigila en la Eurocopa Sub-17, donde ya marcó en el debut ante Montenegro (2-1).

El Ajax también lo sigue, aunque en Ámsterdam saben que la competencia es dura: varios clubes de primer nivel han enviado ojeadores al torneo para evaluarlo.

Actúa como capitán de la sub-17 danesa y ya lleva doce goles en catorce partidos internacionales, pese a no completar todos.

Con el Bodø/Glimt ha jugado 12 partidos, con 7 goles y 3 asistencias.

Le resta solo un año de contrato con el Bodø/Glimt, por lo que el campeón noruego no podrá pedir el precio más alto por este gran talento.