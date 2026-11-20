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Buenas noticias para el Ajax: el entrenador Míchel Sanchez ha incluido a Julian Brandt en la convocatoria del conjunto de Ámsterdam. Así, volverá a estar disponible ante el ADO Den Haag y, la próxima semana, en De Klassieker.

La enfermería del Ajax se va vaciando poco después del parón de selecciones, según cuenta Míchel, satisfecho, a los medios oficiales del club.

«Regresan varios jugadores que hasta hace poco estaban lesionados», señala. «Julian Brandt, Steven Berghuis, Thilo Kehrer y Anton Gaaei se han recuperado y están disponibles para el próximo partido».

Los cuatro podrán volver a jugar ante el ADO Den Haag, donde el exentrenador del Ajax Maurice Steijn regresa como primer entrenador.

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«Hemos analizado la filosofía futbolística que Steijn aplicó en sus anteriores clubes, pero también la forma en que el ADO ha jugado sus últimos partidos», explica Míchel sobre la preparación del encuentro.

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Simon Adingra, Kasper Dolberg, Viktor Tsygankov y Caio Henrique siguen lesionados y, por tanto, no jugarán por el momento.

«Los jugadores que estuvieron con sus selecciones nacionales también han regresado al club en buenas condiciones», añade Míchel, satisfecho, al repasar el estado de los lesionados.

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La noticia llega en un buen momento para Míchel y el Ajax, ya que De Klassieker está programado para el próximo fin de semana, no para este. El Ajax viajará a De Kuip el domingo 29 de noviembre por la tarde.

Además, al Ajax le espera un partido europeo el jueves por la noche. Su rival en el Johan Cruijff ArenA será el FC Thun.