El Ajax recibe tres millones de euros y cede temporalmente a Josip Sutalo

El Ajax está a punto de desprenderse de Josip Sutalo. Según el experto italiano en el mercado de fichajes Gianluca Di Marzio, continuará su carrera como cedido en la Lazio.

Di Marzio ya informó el martes del interés desde Roma. Desde entonces, la operación se ha acelerado, ya que un día después el acuerdo ya está cerca.

El Ajax cederá al central croata con una opción de compra. Esa opción, según Di Marzio, pasará a ser obligatoria cuando se cumplan algunas condiciones.

Además, la Lazio pagará tres millones de euros al Ajax para poder contar con él como cedido la próxima temporada. Con la operación, el director técnico Jordi Cruijff libera espacio en la masa salarial.

El martes por la noche se supo que el Ajax vende a Ko Itakura por 4,5 millones de euros al Borussia Mönchengladbach. Como consecuencia, Aaron Bouwman es el único central diestro que queda.

Sutalo fue llevado a Ámsterdam en el verano de 2023 por el entonces director técnico Sven Mislintat a cambio de 22 millones de euros. El central tuvo un inicio complicado en Países Bajos, pero se rehízo bajo las órdenes de Francesco Farioli.

Sutalo se reencontrará en la Lazio con su excompañero Kenneth Taylor. Este completó su traspaso hace medio año por veinte millones de euros.