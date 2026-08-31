El traspaso de Youri Regeer al Werder Bremen está prácticamente cerrado. El centrocampista de 23 años superó este lunes por la tarde el reconocimiento médico y firmó con el club alemán, informa Johan Inan, de Algemeen Dagblad, en X.

Ajax anunciará oficialmente en breve la cesión con opción de compra, según el periodista. Además, ya ha quedado claro qué cantidad recibirán de inmediato los de Ámsterdam: Werder Bremen pagará, según Inan, “una pequeña suma por la cesión” de 200.000 euros.

El domingo ya se supo que Ajax y Werder Bremen habían alcanzado un acuerdo definitivo para el traspaso temporal de Regeer. Además, los alemanes asumirán durante el periodo de cesión el salario íntegro del centrocampista, tal y como ya informó De Telegraaf.

Werder Bremen también se ha asegurado una opción de compra de cinco millones de euros. Si el club de la Bundesliga decide ejecutar esa opción, Regeer podría acabar dejando a Ajax una cantidad considerable.

Ajax repescó a Regeer en enero de 2025 desde el FC Twente por 4,5 millones de euros. Poco después de su regreso, el canterano del conjunto de Ámsterdam sufrió una lesión, tras lo cual su segunda etapa en el Johan Cruijff ArenA nunca terminó de despegar.

Regeer fue utilizado con frecuencia en Ajax como centrocampista defensivo y tuvo muchos minutos con Fred Grim y Oscar Garcia. También con Míchel Sánchez comenzó inicialmente en esa posición, pero no logró convencer lo suficiente.

La llegada de Sofyan Amrabat ha reducido aún más la perspectiva de Regeer. Jordi Cruijff quería, según De Telegraaf, venderlo de forma definitiva, pero una cesión con opción de compra acabó siendo lo máximo a lo que se pudo llegar.

Regeer tiene contrato con Ajax hasta mediados de 2029 y hasta ahora ha disputado 57 partidos oficiales con el primer equipo, en los que marcó dos goles y dio cinco asistencias.