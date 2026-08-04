El Ajax rechaza de plano la oferta del PSG por Godts y se niega a negociar

El Ajax ha rechazado de plano la primera oferta del Paris Saint-Germain por Mika Godts, según ha podido saber De Telegraaf. El campeón francés ofreció cuarenta millones de euros más cinco millones de euros en bonificaciones, pero el Ajax considera que es una cifra muy inferior a la esperada.

El lunes, el PSG envió la oferta por correo a Jordi Cruijff, que no quedó en absoluto impresionado. De Telegraaf ya informó anteriormente de que el Ajax exige al menos sesenta millones de euros por el delantero.

Según el club de Ámsterdam, la diferencia sigue siendo demasiado grande. Cruijff ni siquiera ha hecho una contraoferta, sino que ha rechazado la propuesta de plano. Por ahora, el Ajax se niega a negociar por Godts.

El PSG tendrá que valorar esta semana una nueva oferta. En Francia consideran que Godts no vale más que Agnes Akliouche, por quien se pagaron cincuenta millones de euros la semana pasada.

El propio Godts ya ha alcanzado un acuerdo personal con el PSG. El delantero belga tiene preparado un contrato hasta mediados de 2031.