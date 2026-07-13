El Ajax rechaza con una sonrisa la primera oferta del Eintracht de Fráncfort por Anton Gaaei

El Ajax ha rechazado la primera oferta del Eintracht de Fráncfort por Anton Gaaei, informa De Telegraaf. El club alemán ofrecía algo más de dos millones de euros.

El jugador ya acordó con el Frankfurt un contrato hasta 2031, pero los clubes aún deben entenderse.

Por ahora no lo han logrado: ESPN informó el lunes que el Ajax pide entre 7,5 y 8,5 millones de euros.

La propuesta del club de la Bundesliga está muy lejos de esa cifra. De Telegraaf asegura que el Ajax «por ahora no se toma en serio el interés alemán».

Para Ajax y el técnico Míchel, el lateral derecho de 23 años no debe marcharse este verano, pues tiene contrato hasta mediados de 2028.

El Ajax lo fichó hace tres años al Viborg FF por 4,5 millones de euros. Desde entonces, Gaaei ha jugado 111 partidos, marcando siete goles y dando trece asistencias.

Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de cinco millones de euros.