El Ajax quiere dar su próximo gran golpe en el mercado de fichajes con un traspaso de 10 millones de euros

Ajax y Club Brugge pujan por Noah Adedeji-Sternberg. El extremo de 21 años del KRC Genk costaría diez millones de euros, según Florian Plettenberg.

Ambos clubes están presionando para ficharlo, aunque, según el experto alemán en traspasos, hay otros equipos interesados en el delantero.

El jugador, nacido en Amberes, fichó por el Bayer Leverkusen de Alemania muy joven y luego pasó al Borussia Mönchengladbach.

En 2023 Genk lo fichó por un millón de euros.

Con seis internacionalidades sub-21, ha jugado 79 partidos con el Genk, marcando seis goles y dando seis asistencias.

La pasada temporada sufrió una lesión muscular y apenas disputó minutos como suplente.