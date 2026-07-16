Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
SOCCER EL 1/16 SC FREIBURG VS KRC GENK PREPARATIONSAFP
Bart DHanis

Traducido por

El Ajax quiere dar su próximo gran golpe en el mercado de fichajes con un traspaso de 10 millones de euros

Fichajes
Ajax

Ajax y Club Brugge pujan por Noah Adedeji-Sternberg. El extremo de 21 años del KRC Genk costaría diez millones de euros, según Florian Plettenberg.

Ambos clubes están presionando para ficharlo, aunque, según el experto alemán en traspasos, hay otros equipos interesados en el delantero.

El jugador, nacido en Amberes, fichó por el Bayer Leverkusen de Alemania muy joven y luego pasó al Borussia Mönchengladbach.

En 2023 Genk lo fichó por un millón de euros.

Con seis internacionalidades sub-21, ha jugado 79 partidos con el Genk, marcando seis goles y dando seis asistencias.

Amistosos
Ajax crest
Ajax
AJX
Olympiakos crest
Olympiakos
OLY

La pasada temporada sufrió una lesión muscular y apenas disputó minutos como suplente.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google