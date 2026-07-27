El Ajax pesca de la nada y alcanza un acuerdo por un traspaso de 20 millones

El Ajax está muy cerca de cerrar la llegada de Tolu Arokodare, según ha informado Fabrizio Romano. MARCA ya escribió la semana pasada que el Ajax seguía muy de cerca al delantero del Wolverhampton Wanderers, pero ahora parece que realmente va a llegar a Ámsterdam

El Ajax ha llegado a un acuerdo con el Wolverhampton por una cesión con opción de compra de 22 millones de euros. No se trata de una opción de compra obligatoria.

Según Romano, Arokodare era la prioridad absoluta dentro del club de Ámsterdam. Actualmente, Ajax y Wolverhampton están ultimando los últimos detalles de la operación. Según Ben Jacobs, el Ajax también pagará una cantidad por la cesión y asumirá el salario completo.

El pasado lunes, Arokodare seguía siendo tema de conversación en Inglaterra. Todo salió completamente mal durante el entrenamiento del Wolverhampton. La situación se agravó hasta tal punto que el entrenamiento tuvo que ser cancelado, según informó el diario local Wolverhampton Express and Star.

El nuevo técnico de los Wolves había comunicado recientemente a Arokodare que ya no era bienvenido en el primer equipo. La noticia no sentó nada bien al nigeriano, que aun así se presentó con normalidad en el campo de entrenamiento de Compton Park.

Allí se produjo después un conflicto, tras lo cual el club de Championship decidió cancelar el entrenamiento. Un día después, se recurrió a la seguridad para evitar que Arokodare volviera a presentarse sin autorización en el complejo.

La temporada pasada, Arokodare fue sancionado disciplinariamente tras un altercado con su compañero Mateus Mané, de dieciocho años. El incidente tuvo lugar en el vestuario después de la derrota por 4-0 ante el West Ham United. Según las fuentes, Arokodare fue el único agresor.

El delantero de 25 años fue fichado el pasado verano por 26 millones procedente del KRC Genk. La temporada pasada disputó 36 partidos con el Wolverhampton. Marcó 6 goles y dio 2 asistencias.



