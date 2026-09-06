El Ajax ofrece una preocupante actualización sobre Aaron Bouwman tras la durísima entrada de Van Bommel

El Ajax comparte una actualización sobre el estado de Aaron Bouwman. El defensa fue arrollado por Ruben van Bommel en el partido ante el PSV (derrota por 1-3) y sufrió una lesión.

Todo salió mal en el minuto 80, con 1-2 en el marcador. Van Bommel llegó tarde al balón y entró con dureza en el duelo con Bouwman, que fue con la cabeza hacia el balón. Después se produjo un durísimo choque, tras el cual el jugador del Ajax se quedó tendido en el suelo y presentaba claramente molestias en la cabeza.

Este domingo por la tarde, el club de Ámsterdam informó a través de su página web sobre el estado del joven defensa. Bouwman fue ingresado directamente en el hospital tras el encuentro.

Las pruebas muestran que Bouwman sufrió, entre otras cosas, contusiones en el esternón y en el pulmón. El futbolista de 19 años permanece este domingo en observación en el hospital y se espera que reciba el alta el domingo por la noche.

El Ajax espera no poder contar con el defensa durante un periodo prolongado. Según el club de Ámsterdam, se perderá los partidos ante Fortuna Sittard, Willem II y Excelsior. El propio Bouwman espera volver a estar disponible para el campeón récord tras el parón de selecciones.

En Goedemorgen Eredivisie, el director técnico del PSV, Earnest Stewart, confirmó que Van Bommel se sentía muy culpable y que, tras el pitido final, estaba bastante afectado.

"Después del partido entró en el vestuario del Ajax para disculparse. También hubo emociones de por medio", concluye así el director técnico del PSV su repaso al agitado duelo grande vivido en Ámsterdam.