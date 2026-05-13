«El Ajax no quiere fichar a Christian Eriksen, sino a otro jugador destacado del Wolfsburgo»

Lovro Majer podría dejar el VfL Wolfsburgo para fichar por clubes europeos como el Ajax, según el prestigioso periódico croata Jutarnji.

El centrocampista, de 28 años, lucha con el Wolfsburgo por evitar el descenso, pero ya prepara su salida.

En el Volkswagen Arena, el internacional croata (38 partidos) tiene contrato hasta 2028, pero no parece que vaya a cumplirlo.

El zurdo no está contento con su rol y, si el club desciende, su salida será inevitable.

Ajax, Como 1907, Eintracht Fráncfort, Nápoles y Villarreal siguen al jugador. Wolfsburgo pediría entre 10 y 12 millones de euros por un centrocampista que, en su momento, se presentó como el sucesor de Luka Modric.

Nunca alcanzó ese nivel, aunque su trayectoria en Dinamo de Zagreb, Stade Rennes y Wolfsburgo ha sido meritoria.

En cualquier caso, el club alemán parece que va a salir perdiendo con Majer, que fue fichado en 2023 procedente de Francia por nada menos que 25 millones de euros.