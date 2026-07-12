El Ajax negocia por un delantero brasileño valorado en 20 millones de euros

Además de Azzedine Ounahi, el Ajax busca fichar al delantero Marcos Leonardo, informa Fabrizio Romano.

El brasileño, de 23 años, pertenece al Al Hilal y la temporada pasada marcó 16 goles en 30 partidos de liga.

Según el periodista, ya hubo primeros contactos entre el Ajax y el entorno del jugador, quien dejará Al Hilal este verano.

Como con Ounahi, el Ajax busca un jugador con alto valor de mercado: Transfermarkt fija en 20 millones el del brasileño y en 10 el del marroquí, aunque este tiene una cláusula de 25 millones.

Varios periodistas italianos ya habían informado del interés del Ajax por Leonardo. Romano confirma la noticia este domingo y añade que ya hubo primeros contactos.

El club busca urgentemente un ‘9’ tras la salida de Wout Weghorst al FC Twente y la posible marcha de Kasper Dolberg, lo que dejaría a Don-Angelo Konadu como único delantero centro.

Llegó al Benfica procedente del Santos en 2024 por veinte millones de euros y, tras medio año, pasó al Al Hilal por unos cuarenta millones.