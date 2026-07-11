El Ajax negocia con un jugador que ha disputado 55 partidos con la selección de Marruecos

El Ajax negocia el fichaje de Azzedine Ounahi, según informó este sábado en X el experto en traspasos Fabrizio Romano. El centrocampista marroquí, que disputa el Mundial, tiene contrato con el Girona hasta 2030.

Tiene una cláusula de rescisión de 25 millones, y el Ajax negocia rebajarla. Al entrenador Míchel, que lo dirigió hasta la temporada pasada, le encanta.

El centrocampista, de 26 años, fue titular el jueves con Marruecos, que cayó 2-0 ante Francia en cuartos del Mundial. Ounahi suma 55 partidos internacionales.

Transfermarkt lo valora en diez millones, pero se espera que el Ajax pague más.

Henk Spaan ya abogó en su columna para Het Parool por la llegada de Ounahi al Ajax. «El número diez marroquí Ounahi, que normalmente rebosa talento, solo pudo crear peligro en una ocasión, poco antes del final».

«Por cierto, el valor de mercado de este jugador del Girona es de solo 10 millones de euros. ¿Algo para el Ajax, quizás? Mejor que Steur, eso sí», opina Spaan.