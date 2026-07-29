El Ajax mantiene conversaciones con Bart van Rooij, pero considera demasiado alto el precio que pide el Twente

El Ajax ha puesto sus ojos en Bart van Rooij. El lateral derecho del FC Twente debe convertirse en el nuevo lateral derecho en Ámsterdam, según ha informado ESPN.

Según ESPN, el Ajax lleva tiempo siguiendo al defensa de 25 años de Brabante Septentrional. Ya se han producido las primeras conversaciones entre Jordi Cruijff y Van Rooij.

El Ajax ve en Van Rooij al sustituto ideal de Anton Gaaei. ESPN espera que el lateral derecho danés, que recientemente estuvo cerca de fichar por el Eintracht Frankfurt, salga.

«En el FC Twente, Van Rooij también se sitúa siempre junto a los dos centrales en la salida de balón y destaca por sus pases que rompen líneas desde atrás. Esto es exactamente lo que Míchel exige de su lateral derecho», escribe la cadena deportiva.

El estilo de juego de Van Rooij es totalmente diferente al de Joël Veltman. El defensa, que está sin equipo y que actualmente mantiene su forma física con el Jong Ajax, no está por tanto en el radar.

En invierno, el Twente ya rechazó una oferta de diez millones de euros por Van Rooij. Esa oferta procedía del Wolverhampton Wanderers. Los Tukkers vuelven a apuntar ahora a una cantidad de alrededor de diez millones de euros. El Ajax considera que la cifra es demasiado alta, pero aun así espera poder cerrar un acuerdo.