El Ajax llega a un acuerdo y ficha a una gran estrella, que acepta una importante reducción salarial

El Ajax ha alcanzado un acuerdo personal con Caio Henrique. Tras meses de negociaciones, el club de Ámsterdam cerró el trato con el lateral brasileño, según ESPN.

El director técnico Jordi Cruijff ya acordó la semana pasada con el AS Mónaco un traspaso de diez millones de euros.

Según ESPN, esa cifra podría subir hasta catorce millones si se cumplen ciertos objetivos.

Este fin de semana se espera su llegada a Ámsterdam, donde pasará el reconocimiento médico y firmará su contrato.

La semana pasada, Míchel y Cruijff hablaron mucho con él para convencerlo, y lo lograron, pese a que Filipe Luis, técnico del Mónaco, quería retenerlo.

Según ESPN, el jugador reducirá notablemente su salario, aunque aún se desconoce la cifra exacta.

Llegó al Mónaco procedente del Atlético de Madrid, jugó 211 partidos oficiales y aportó tres goles y 41 asistencias.