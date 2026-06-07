El Ajax le ofrece a Óscar García un nuevo puesto tras quedarse sin el cargo de entrenador principal

Contratado en febrero para dirigir al Jong Ajax, firmó hasta mediados de 2027 y, tras la salida de Fred Grim, pasó al primer equipo.

El club está satisfecho con su breve etapa al frente del filial y quiere volver a nombrarlo técnico del Jong Ajax la próxima temporada. Ahora la decisión está en manos de García, que debe decidir si acepta un nuevo contrato.

Según VI, el técnico se siente muy valorado y su etapa en el Jong Ajax le ha gustado. «Por eso, el Ajax confía en que García y su cuerpo técnico sigan al frente del Jong Ajax en la Keuken Kampioen Divisie la próxima temporada», concluye.

Antes, García había expresado su deseo de seguir como técnico del primer equipo y afirmó: «Me gustaría quedarme aquí el resto de mi carrera».

La semana pasada el club presentó a Míchel como nuevo entrenador con un contrato de dos años, por lo que García ya no puede seguir en el primer equipo.

Dirigió al primer equipo en diez partidos: cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Tras una temporada complicada, llevó al conjunto a la fase previa de la Conference League vía play-offs.