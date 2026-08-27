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Sam Vreeswijk

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El Ajax informa de una salida en el mercado de fichajes: «¡Todo lo mejor!»

Fichajes
Ajax
Lommel
T. Gooijer

Tristan Gooijer ya es oficialmente jugador del Lommel SK. El Ajax anunció este jueves a través de sus canales oficiales que el defensa de 21 años ha sido traspasado al club belga, un movimiento que ya llevaba tiempo en el aire. Gooijer firma con el Lommel un contrato hasta mediados de 2028.

Ajax y Lommel alcanzaron hace ya algún tiempo un acuerdo por una cantidad de traspaso de alrededor de medio millón de euros por el defensa. Sin embargo, las negociaciones entre Gooijer y el club belga avanzaron con tanta dificultad que inicialmente parecía que la operación iba a frustrarse.

Finalmente, la situación cambió. De Telegraaf ya informó el pasado fin de semana de que el traspaso volvía a estar cerca y de que las partes implicadas estaban a punto de alcanzar un acuerdo definitivo. Ahora ya es oficial.

Gooijer disputó trece partidos con el primer equipo del Ajax y, además, jugó cincuenta encuentros con el Jong Ajax. La pasada temporada fue cedido al PEC Zwolle, donde disputó un total de 25 partidos.

El miércoles, Gooijer ya se despidió de los aficionados del Ajax a través de Instagram. «Después de todos estos años, llega a su fin mi etapa en el Ajax», comenzó Gooijer. Junto a su texto publicó un vídeo con varios momentos destacados de su etapa en Ámsterdam.

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«Entré en la cantera con 11 años con un solo sueño: llegar algún día al primer equipo. Como pequeño aficionado en la F-Side, es aún más especial que al final yo mismo haya podido vestir la camiseta del Ajax en el ArenA.»

«Agradecido a todos los que han formado parte de mi camino y orgulloso de haber podido jugar para este maravilloso club. A veces puedes sentirte decepcionado por las personas, sin perder tu amor por el club», compartió Gooijer, dejando además un pequeño dardo. No quedó claro a quién se refería. «Ajacied para siempre.»

En el Lommel, Gooijer será compañero de equipo de Don-Angelo Konadu, cedido por el Ajax al club belga. El Lommel ocupa actualmente la octava plaza en la Jupiler Pro League.

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