El Ajax ha recibido una oferta oficial y podría vender a otro jugador tras la salida de Sean Steur

El Trabzonspor ha presentado una oferta oficial al Ajax por Ahmetcan Kaplan, según el periodista especializado en fichajes Yagiz Sabuncuoglu.

El jugador tiene contrato en Ámsterdam hasta mediados de 2027, así que Jordi Cruijff debe venderlo este verano si quiere obtener algo por él. Se desconoce la cifra ofrecida por el Trabzonspor.

La temporada pasada, Kaplan ya fue cedido al NEC, que deseaba retenerlo, pero su oferta de compra no alcanzó la cifra pedida por el Ajax.

El Trabzonspor, que lo vendió al Ajax en 2022 por 9,5 millones de euros, ahora parece dispuesto a seguir adelante. Aunque aún no hay acuerdo, se espera un traspaso de unos 4 millones de euros. Antes se dijo que su salario podría ser un obstáculo.

Así, el Ajax ha vendido hoy a Sean Steur al Newcastle por 27 millones, según el Algemeen Dagblad.

El dinero que el Ajax obtenga con estas ventas, Cruijff podrá reinvertirlo en la plantilla para la próxima temporada. Así, se debe cerrar el fichaje de Marc-André ter Stegen, así como el de Daley Blind.

Además, el club mantiene una pequeña esperanza de fichar a Dani Ceballos, aunque el Real Betis es el favorito y el centrocampista se impacienta por la falta de acuerdo.