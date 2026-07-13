El Ajax ha perdido la paciencia. La crisis entre Ter Stegen y el Barcelona amenaza su salida

Un reportaje periodístico publicado este lunes revela la crisis que afronta el portero alemán del Barcelona, Ter Stegen, y que podría llevarlo a salir del club este verano.

Según Mundo Deportivo, hoy se incorporará a la Ciudad Deportiva junto al resto de no internacionales.

Su caso es distinto al del resto, pues acordó con el Ajax una cesión de un año, pero las discrepancias fiscales con el Barça bloquean el fichaje.

De no alcanzarse un acuerdo en las próximas horas, el jugador se presentará en las instalaciones del Barcelona.

La aprobación definitiva se retrasa y el Ajax, impaciente, no entiende el motivo.

Su desconcierto ha llegado a tal punto que han advertido de que, si las discrepancias no se resuelven rápidamente —ya sea por parte del propio jugador o entre este y el Barcelona—, existe el riesgo de que el traspaso fracase.

El portero, que se recupera de una lesión en los isquiotibiales sufrida en enero con el Girona y que le obligó a operarse y a perderse el Mundial, planea viajar a Ámsterdam en cuanto esté listo.

El jugador, impaciente, llevaba días organizando el viaje para pasar el reconocimiento médico y formalizar su cesión.

Ajax inició la pretemporada el 1 de julio y, con cada día que pasa, crece la urgencia de cerrar el fichaje para que el portero esté listo de cara al debut oficial del 23 de julio en la Conference League.