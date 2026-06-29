«El Ajax, gracias al entrenador Míchel, está a un paso de una victoria de ensueño»

El Ajax negocia con el Barcelona la cesión del portero alemán Marc-André ter Stegen. Las conversaciones, centradas en el reparto de su salario, están en una fase avanzada tras la primera propuesta oficial presentada el lunes por el club holandés.

En los próximos días se esperan nuevas conversaciones entre el director técnico del Ajax, Jordi Cruijff, y su homólogo del FC Barcelona, Deco.

La relación con el entrenador Míchel, quien compartió dos partidos con Ter Stegen en el Girona, también podría ayudar.

El Barça, dispuesto a cederlo, confía en que un año en Ajax le revalorice de cara a una venta definitiva en 2025.

El Barcelona confía en que, durante la cesión, Ter Stegen recupere su nivel y pueda ser vendido el próximo año a un mejor precio.

El Ajax parte con ventaja, pues el Barcelona asumiría parte de su salario. Ter Stegen ve con buenos ojos volver a trabajar con Míchel, quien le valora.

Además, su experiencia encaja con el estilo de juego que Míchel quiere implementar en Ámsterdam.

Aunque también lo siguen clubes de Inglaterra, Alemania y Turquía, ninguno está tan avanzado como el Ajax en las negociaciones.

Su salida del Barcelona parece cada vez más probable: ha perdido la titularidad ante Joan García y Wojciech Szczesny, situándose por debajo en la jerarquía del club.