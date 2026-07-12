Marcos Leonardo ficha por el Ajax procedente del Al-Hilal. Así lo ha anunciado el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano este domingo por la noche con su característico «here we go». Según el italiano, el traspaso asciende a 17,5 millones de euros.

Ambos clubes ya han acordado el fichaje y el delantero de 23 años ha pactado verbalmente sus condiciones con el club de Ámsterdam.

Los abogados ya redactan y revisan la documentación. Si supera el reconocimiento médico, será jugador del Ajax.

Romano indicó primero 25 millones, luego corrigió la cifra a 17,5 millones, mientras que De Telegraaf habla de un máximo de 19 millones. Leonardo firmará hasta 2031.

Su deseo de regresar a Europa facilitó la operación. Tras dejar el Santos en 2024 para fichar por el Benfica y luego pasar al Al-Hilal por unos cuarenta millones de euros, el brasileño aceptó reducir sus ingresos para volver a jugar al máximo nivel continental.

En 82 partidos con Al-Hilal marcó 48 goles, lo que lo convierte en uno de los delanteros más productivos de la liga saudí.

El Ajax buscaba un ‘9’ tras la salida de Wout Weghorst al FC Twente y la incertidumbre sobre Kasper Dolberg, por lo que Leonardo se convirtió en el candidato ideal. Una vez se firmen los últimos detalles, se anunciará uno de los fichajes más sonados del verano en Ámsterdam.