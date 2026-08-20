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imago-sport-1081163918.jpgANP
Rian Rosendaal

Traducido por

El Ajax empieza con cuatro fichajes en el once inicial contra el FC Sion

Sion vs Ajax
Sion
Ajax
Conference League Qualification

El Ajax se enfrenta este jueves al FC Sion en el playoff de la Conference League. El entrenador Míchel ya ha dado a conocer la alineación de los visitantes de Ámsterdam.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Ajax. La defensa del conjunto visitante de Ámsterdam estará formada por (de derecha a izquierda) Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas y Caio Henrique.

Youri Regeer deberá aportar el control en el centro del campo del Ajax en Suiza. Davy Klaassen también será titular y Julian Brandt regresa a la alineación del Ajax para aportar los impulsos ofensivos.

Marcos Leonardo actuará como delantero centro más adelantado ante el Sion. Steven Berghuis (derecha) y Oscar Gloukh (izquierda) deberán surtir de balones al atacante brasileño desde las bandas.

Así pues, el Ajax jugará primero fuera de casa, con la vuelta el jueves 27 de agosto en Ámsterdam. El ganador de la eliminatoria se clasificará para la fase principal de la Conference League.

Conference League Qualification
Ajax crest
Ajax
AJX
Sion crest
Sion
SIO

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Leonardo, Gloukh.

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