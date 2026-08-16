El Ajax sufrió este domingo por la tarde ante el sc Heerenveen su primera pérdida de puntos de esta temporada de la VriendenLoterij Eredivisie. En su Johan Cruijff ArenA, el equipo del entrenador Míchel Sánchez dejó escapar una ventaja de 2-0: 2-2. Como consecuencia, el Ajax es ahora quinto en la Eredivisie. El Heerenveen es provisionalmente séptimo.

El ambiente antes del duelo era festivo. El partido estaba marcado por el trigésimo aniversario del Johan Cruijff ArenA, que fue inaugurado el 14 de agosto de 1996. Por ello hubo varios rostros destacados presentes, como Louis van Gaal, Jari Litmanen y Brian Brobbey.

El Ajax tuvo que arreglárselas sin el lesionado Daley Blind y sin Mika Godts, que se marchó al Paris Saint-Germain. Fueron sustituidos por Youri Baas y Abdellah Ouazane, respectivamente. Además, entre otros, Julian Brandt y Marcos Leonardo comenzaron en el banquillo.

El equipo local tomó la iniciativa de inmediato y vio cómo Bernt Klaverboer salvaba una ocasión ante un intento de Oscar Gloukh. Unos minutos después, ese mismo portero tuvo un papel negativo en el 1-0: Aaron Bouwman remató al palo tras un córner, tras lo cual Klaverboer introdujo el balón en su propia portería.

La tormenta del equipo local fue bajando de intensidad, lo que permitió que el Heerenveen también se estirara de vez en cuando. Eso dio lugar a intentos de Jacob Trenskow (bloqueado) y Dirk Proper (fuera). En la otra portería, Kasper Dolberg desaprovechó una enorme ocasión para el 2-0: el danés mandó el balón por encima del larguero más o menos con la portería vacía.

Finalmente, el Ajax amplió la ventaja antes del descanso gracias a Ouazane, que colocó el balón de forma magnífica en la escuadra con un disparo lejano. Pero en el tiempo añadido el Heerenveen recortó distancias hasta el 2-1. Marc ter Stegen todavía respondió a disparos de Luca Oyen y Dylan Vente, pero no pudo hacer nada ante un misil a la escuadra lejana de Trenskow.

Poco después del descanso, Gloukh estuvo cerca del tercer tanto del Ajax, pero Marcus Linday y Klaverboer evitaron el gol entre los dos. Después, el Ajax fue perdiendo poco a poco el control del duelo.

Durante mucho tiempo, el Heerenveen tampoco supo responder, pero a diez minutos del final llegó el 2-2. Maxence Rivera recibió el balón entre rebotes y definió con un potente disparo. Después, el Heerenveen fue el que más mereció otro gol, pero ya no llegó.