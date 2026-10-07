Kasper Dolberg no volverá a jugar esta temporada. El delantero de 29 años se ha roto el ligamento cruzado y ya ha sido operado, según ha informado el Ajax.

Dolberg había sido convocado en este parón internacional por primera vez en casi un año para la selección de Dinamarca, pero no pudo completar su regreso.

Durante un entrenamiento sufrió una lesión de rodilla. En un primer momento no estaba claro cuál era la gravedad de la lesión, pero ya se ha sabido que se trata de una lesión de ligamento cruzado.

Este martes, Dolberg fue operado de ello en Copenhague. «La operación ha salido bien», señaló el delantero a través de los canales oficiales del Ajax. «Por supuesto, me alegro por ello, aunque esta lesión es un contratiempo enorme».

«En el próximo periodo tendré que centrarme por completo en mi recuperación. Regresaré pronto a Ámsterdam para continuar allí con mi rehabilitación».

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Dolberg disputó nueve partidos esta temporada con el Ajax a las órdenes del recién llegado técnico Míchel Sánchez. Marcó tres goles y además dio tres asistencias.

Así que el Ajax tendrá que arreglárselas por ahora con sus dos competidores: Tolu Arokodare ya está bastante entonado, mientras que Marcos Leonardo todavía no logra convencer.