Ajax ha fichado a Viktor Tsygankov procedente del Girona por una cantidad sorprendentemente baja. Según De Telegraaf, que se deshace en elogios hacia la forma de actuar del director técnico Jordi Cruijff, el club de Ámsterdam paga solo 3,5 millones de euros fijos por el extremo ucraniano, mientras que su valor de mercado se estima en quince millones de euros.

La llegada de Tsygankov fue anunciada oficialmente por el Ajax el jueves por la tarde. El atacante de banda, de 28 años, ha firmado en Ámsterdam un contrato por tres temporadas, por lo que queda vinculado hasta el verano de 2029 en el Johan Cruijff ArenA.

Para el entrenador Míchel Sánchez, el traspaso supone un reencuentro con un viejo conocido. El técnico ya trabajó con Tsygankov en el Girona desde 2023 y, por ello, conoce bien las cualidades del atacante.

Mientras tanto, también se conocen más detalles sobre los acuerdos económicos entre Ajax y Girona. Según De Telegraaf, la cantidad fija del traspaso asciende a 3,5 millones de euros, aunque esa cifra todavía puede elevarse hasta un máximo de 4,5 millones de euros mediante bonus.

Por esa cantidad, el Ajax obtiene el noventa por ciento de los derechos de traspaso de Tsygankov. El Girona conserva el diez por ciento restante, por lo que el club español todavía podrá beneficiarse de una posible futura transferencia.

De Telegraaf habla, debido a las condiciones del acuerdo, de una «gran muestra de negociación» por parte de Jordi Cruijff. El director técnico del Ajax logró llevar a Tsygankov a Ámsterdam por una cantidad considerablemente inferior a la que sugiere su valor de mercado estimado.