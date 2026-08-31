El Ajax alcanza un acuerdo y se despide temporalmente del delantero

Ajax y el FC Copenhague han llegado a un acuerdo para la cesión de Maher Carrizo, según informa De Telegraaf este lunes basándose en fuentes cercanas al club danés. Voetbal International ya adelantó el domingo que el acuerdo era inminente.

Con Viktor Tsygankov, Steven Berghuis y Oliver Edvardsen, la posición de extremo derecho está muy bien cubierta, por lo que Carrizo podrá ganar experiencia en otro lugar. Además, el FC Copenhague no ha pactado ninguna opción de compra.

El talentoso atacante llegó el pasado invierno procedente de Vélez Sarsfield por seis millones de euros. Desde entonces ha disputado ocho partidos con el primer equipo del Ajax, sin marcar goles ni dar asistencias.

Carrizo tiene contrato con el Ajax hasta el verano de 2030, y el club, pese al periodo de cesión, ve futuro en el internacional argentino sub-20 en dieciocho ocasiones.

El contrato de Berghuis expira al término de esta temporada, tras lo cual Carrizo podrá demostrar su valía en el Ajax. Esa es también la principal razón por la que no se incluye una opción de compra en la cesión.

El club danés, por cierto, asumirá íntegramente el salario de Carrizo. El extremo podría debutar el jueves en el partido en casa de la liga danesa contra el FC Nordsjaelland.