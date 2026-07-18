El Ajax afronta con optimismo la fase previa de la Conference League gracias a una victoria por la mínima

El Ajax cerró su preparación para la segunda ronda previa de la Conference League con una victoria. El equipo de Míchel Sánchez venció 1-0 al Olympiakos en el Sportpark de Toekomst gracias a un gol en los últimos minutos del suplente Oliver Edvardsen, tras dominar gran parte del encuentro. El jueves arranca la temporada para el Ajax con la segunda ronda de clasificación de la Conference League ante el FK Vojvodina.

Míchel alineó a Maarten Paes en la portería, con Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind y Owen Wijndal en defensa. En el medio campo jugaron Youri Regeer, Davy Klaassen y Oscar Gloukh, mientras que Steven Berghuis, Kasper Dolberg y Mika Godts lideraron el ataque.

Tras el minuto de silencio por el fallecido árbitro Rob Dieperink, el Ajax empezó con ímpetu, pero la primera ocasión clara fue para el Olympiacos. Roman Yaremchuk aprovechó una pérdida en la zaga, pero Paes lo evitó con los pies. Berghuis respondió con un disparo que Popovic desvió bajo el larguero.

El Ajax dominó la posesión y generó más ocasiones, mientras que el Olympiacos amenazaba al contraataque con Yaremchuk, aunque Paes respondió con acierto. Al descanso se llegó con 0-0.

Tras el descanso entró Konadu por Dolberg y el equipo siguió insistiendo. Godts probó desde lejos, pero Popovic controló el disparo. Poco después llegó una serie de cambios: entraron Joeri Heerkens, Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan, Caio Henrique, Mohamed Abdalla y Maher Carrizo.

Los cambios reactivaron al Ajax. Heerkens evitó un gol griego con una gran intervención, y Carrizo avisó con un disparo al primer palo antes de rozar el poste con un bonito efecto.

Edvardsen, Ouazane y Johnson también entraron, y fueron decisivos: Johnson lanzó un pase profundo a Edvardsen, que controló y batió al portero desde la izquierda: 1-0. Poco después, Gaaei probó de nuevo, mientras que Heerkens salvó a su equipo en la otra portería.

El Ajax resistió en los minutos finales y se llevó un merecido 1-0. Así cierra la pretemporada con buen sabor de boca y varias promesas desde el banquillo, antes de la eliminatoria europea contra el FK Vojvodina.

Once inicial del Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Regeer; Berghuis, Gloukh, Godts; Dolberg.

Suplentes del Ajax: Konadu, Heerkens, Kaplan, Henrique, Gaaei, Johnson, Ouazane, Abdalla, Edvardsen, Carrizo, Muzungu.