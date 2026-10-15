Esta temporada, el Ajax no jugará la Champions League, ni siquiera la Europa League, sino la fase de liga de la Conference League. Su primera parada será en Croacia, donde el jueves se enfrentará al Hajduk Split, rival del equipo dirigido por Míchel. El Ajax eliminó al club croata en los cuartos de final de 1995, camino de su célebre conquista de la Champions League. ¿Cómo llega el Hajduk Split más de 30 años después? Voetbalzone se lo pregunta al periodista Frane Marsic, que sigue de cerca al club para Jutarnji.

Por Rian Rosendaal

«Marin Soticek, Michele Sego y Abdoulie Sanyang están ahora mismo en plena forma. Y, por supuesto, también está Marko Livaja, que en los últimos años se ha convertido en un icono de la ciudad y de los apasionados aficionados del Hajduk», responde Marsic al preguntarle a qué jugadores deberá prestar especial atención el Ajax el jueves en Croacia. Livaja, delantero centro de 33 años, sufrió una lesión en los isquiotibiales a finales de septiembre y se verá obligado a perderse el encuentro de la Conference League.

Un nombre conocido en Países Bajos

El entrenador del Hajduk no es un desconocido en Países Bajos. Gonzalo Manuel García García (43 años) está al frente del rival del Ajax desde 2025. Su equipo lidera actualmente la 1. HNL croata. El excentrocampista y delantero uruguayo jugó en el AGOVV Apeldoorn, el sc Heerenveen, el Heracles Almelo, el FC Groningen y el VVV-Venlo. Más tarde tuvo una breve etapa en el FC Twente como entrenador asistente y principal. «Prefiere un estilo de juego moderno basado en una gran ética de trabajo, agresividad e intensidad, además de una clara vocación ofensiva y el objetivo de marcar más goles que el rival».

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García tiene la tarea de llevar al Hajduk al éxito europeo esta temporada. Marsic subraya, sin embargo, que la Conference League no es una prioridad absoluta en Split y sus alrededores. «Aquí se espera que el equipo sume siete u ocho puntos en la fase de liga. Eso suele bastar para terminar entre los 24 primeros y pasar a la siguiente ronda. La mentalidad, no obstante, es ir partido a partido. Aún es demasiado pronto para hacer pronósticos serios sobre los encuentros europeos».

El Hajduk ha tenido muy pocas alegrías en Europa durante los últimos años, como bien sabe Marsic, que vio al club caer en la tercera ronda de clasificación de la Conference League la temporada pasada. «En los últimos años, el Hajduk ha sufrido muchas eliminaciones inesperadas en Europa y numerosos contratiempos. Lo eliminaron rivales más débiles, pero esta temporada por fin consiguió clasificarse para la Conference League, se aseguró disputar fútbol europeo en otoño por primera vez en dieciséis años y logró desprenderse de muchas de las etiquetas negativas que arrastraba».

¿Una sorpresa ante el Ajax?

Este jueves, una entidad de renombre como el Ajax visitará Split, una ciudad apasionada por el fútbol. «El partido contra el Ajax es probablemente el más importante de la historia moderna del club. Y se espera un auténtico espectáculo en el Poljud. Todo el mundo es consciente de que el Ajax es el equipo más fuerte sobre el papel, pero también existe la firme convicción de que el Hajduk puede lograr un buen resultado en el Poljud, ante 35.000 espectadores y con el estadio lleno. Eso significaría sumar al menos un punto o, preferiblemente, los tres. Si se presenta la oportunidad, el Hajduk irá con todo a por la sorpresa», advierte Marsic a los jugadores del Ajax.

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El emblemático Poljud, inaugurado en 1979, también acogió en la primavera de 1995 el Hajduk Split-Ajax, partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Los espectadores no vieron ningún gol aquella noche. En la vuelta, el Ajax se impuso por 3-0 y alcanzó con bastante facilidad las semifinales de la Champions League. «Las generaciones mayores de aficionados del Hajduk recuerdan el enfrentamiento con el Ajax de 1995, mientras que las más jóvenes quieren que este partido forme parte de un nuevo capítulo en la historia del club», explica el periodista croata que sigue al equipo. «En Split lo consideran la oportunidad ideal para tomarse la revancha ante el Ajax».

Más de tres décadas después, la situación es muy distinta. Esta vez no se trata de un gran duelo de Champions League, sino de un encuentro en la tercera competición europea. Aun así, la visita del Ajax da mucho que hablar en el fútbol croata. «Todo el mundo sabe lo grande que es el Ajax. Y probablemente este ya sea el partido más importante de la temporada para el Hajduk. Sin embargo, también es sabido que el Ajax ha tenido plantillas más fuertes y con más talento en los últimos años. Sigue siendo el favorito, pero el Hajduk, por supuesto, quiere dar la sorpresa en casa. Al fin y al cabo, esta temporada todavía no ha perdido ni un solo partido en su estadio», señala Marsic, que vio al Hajduk vencer por 2-1 el pasado sábado al Dinamo Zagreb, rival en la lucha por el título.

Dolberg no estará en Split

La defensa del Hajduk no tendrá que preocuparse por Kasper Dolberg el jueves. Una grave lesión de rodilla parece haber puesto fin antes de tiempo a la temporada del delantero danés. En condiciones normales, Tolu Arokodare liderará el ataque en Split. «La ausencia de Dolberg apenas cambia la valoración que hace el Hajduk del potencial del Ajax, ya que el equipo de Ámsterdam sigue contando con jugadores como Adingra, Arokodare y Amrabat», explica Marsic sobre la baja del delantero danés. «El Dinamo Zagreb también tenía una plantilla más fuerte sobre el papel, pero el Hajduk consiguió sorprenderlo el sábado. Harán todo lo posible por repetirlo contra el Ajax en el Poljud».

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El Ajax y el Hajduk, por cierto, no tienen un amplio historial de enfrentamientos europeos. En la legendaria temporada 1994/95, cuando el club de Ámsterdam conquistó la liga sin perder ningún partido, eliminó al conjunto croata en los cuartos de final de la Champions League. Una temporada antes, en la campaña 1993/94, el Ajax cayó por 1-0 en Split en la primera ronda de la entonces Recopa de Europa. Fue un tropiezo aislado, ya que el equipo de Louis van Gaal ganó nada menos que 6-0 en el Estadio Olímpico.

En cualquier caso, se presenta una auténtica semana decisiva para los jugadores y aficionados del Hajduk. Tres días después de la visita del Ajax a Split llegará el gran duelo contra el NK Varazdin, actual segundo clasificado de la liga croata. Las ansias de triunfar en su país son enormes: el Hajduk ganó su último campeonato en 2005, hace ya 21 años. Como comparación, su máximo rival, el Dinamo Zagreb, ha conquistado la liga nada menos que diecinueve veces desde entonces. García puede, por tanto, hacerse inmortal esta temporada entre los Blancos.